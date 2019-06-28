Гутцайт рассказал о переходе с «Матча» на Okko Спорт

Комментаторобъяснил свое решение перейти с «Матча» на Okko Спорт.

«У меня не было цели куда-то уйти с "Матча". Я ни на что не обижен, ко мне замечательно относилось руководство. Но когда мне было 18 лет и я пришел практиковаться на "НТВ-Плюс", подумать не мог, что на одном месте проработаю 14 сезонов! Попробуйте себе это представить.

Недавно подсчитал — я прокомментировал более 2000 матчей и провел более 1000 программ. Естественно, в таком режиме "искорка" так или иначе будет угасать. Поэтому захотелось снизить интенсивность загрузки, чтобы развиваться как комментатор. Времени на подготовку теперь будет больше.

Кроме того, появилась возможность получить административный опыт в должности заместителя шеф-редактора, поскольку возраст уже предполагает карьерный рост», — приводит слова Гутцайта «Чемпионат». 0