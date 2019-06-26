Колобков: Новый лимит упрощает работу тренера и увеличит конкуренцию

Министр спортапрокомментировал решение Исполкома РФС ввести лимит на легионеров «8+17», начиная с сезона-2020/21.

«Вопрос лимита обсуждался, повестка была большая. Мы были в полном контакте с федерацией футбола, обсуждали предложения. Лимит предложен "8+17". Считаю, что это прогресс с точки зрения ограничения легионеров. Это упрощает работу тренера и повышает конкуренцию. У нас в заявках у команд есть и 11, и 12 человек легионеров.

Лимит надо оценивать с точки зрения структуры. На одну позицию будут претендовать и россияне, и легионеры. Появилась молодежная лига. Важно, чтобы там играли только молодые игроки.

Вопрос лимита обсуждался и до этого, было много взглядов. Предложения были обоснованы. Когда предложение поступит в Минспорта, выпустим соответствующий приказ», — передает слова Колобкова «Чемпионат».

Согласно схеме «8+17», в заявке команды на сезон не может быть больше восьми иностранных футболистов, при этом все они смогут находиться на поле одновременно. 0