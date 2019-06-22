Перу — Бразилия: счет матча 0:5, обзор голов

Встреча группы А, которая прошла в Сан-Паулу, завершилась со счетом 5:0.
Хозяева вышли вперед уже на 12-й минуте, когда Каземиро воспользовался неразберихой в чужой штрафной площади после подачи с углового и отправил мяч в цель.
Спустя семь минут курьезный гол забил Роберто Фирмино. Подкравшись к вратарю, бразилец удачно подставил спину, от которой мяч ударился о перекладину и прилетел на ногу нападающему, который обыграл растерянного Педро Гальесе и поразил пустые ворота.
На 32-й минуте бразильцы довели дело до разгрома — блестящий дальний удар в нижний угол нанес Эвертон.
На 53-й минуте отличился Дани Алвес, который реализовал выход один на один с вратарем.
Когда истекали последние секунды основного времени, о себе напомнил Виллиан, который точным ударом отправил мяч в верхний угол.
Перед финальным свистком мог отличиться Габриэл Жезус, но не забил пенальти.
Благодаря этой победе сборная Бразилии с первого места вышла в четвертьфинал (7 очков). Команда Перу стала третьей (4 очка) и тоже претендует на выход в плей-офф.
В параллельном матче этой группы Венесуэла нанесла поражение Боливии – 3:1.
Венесуэла набрала 5 очков и напрямую вышла в четвертьфинал. Боливия покинула турнир, не набрав ни одного балла. 0