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    Сборная Бразилии отправила пять безответных мячей в ворота Перу

    Перу — Бразилия: счет матча 0:5, обзор голов

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Бразилии Сборная Перу Сборная Боливии Сборная Венесуэлы Календарь Кубка Америки-2019
    Сборная Бразилии одержала победу над командой Перу в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки.

    Дани Алвес
    Дани Алвес

    Встреча группы А, которая прошла в Сан-Паулу, завершилась со счетом 5:0.

    Хозяева вышли вперед уже на 12-й минуте, когда Каземиро воспользовался неразберихой в чужой штрафной площади после подачи с углового и отправил мяч в цель.

    Спустя семь минут курьезный гол забил Роберто Фирмино. Подкравшись к вратарю, бразилец удачно подставил спину, от которой мяч ударился о перекладину и прилетел на ногу нападающему, который обыграл растерянного Педро Гальесе и поразил пустые ворота.

    На 32-й минуте бразильцы довели дело до разгрома — блестящий дальний удар в нижний угол нанес Эвертон.

    На 53-й минуте отличился Дани Алвес, который реализовал выход один на один с вратарем.

    Когда истекали последние секунды основного времени, о себе напомнил Виллиан, который точным ударом отправил мяч в верхний угол.

    Перед финальным свистком мог отличиться Габриэл Жезус, но не забил пенальти.

    Кубок Америки. Группа А
    Перу — Бразилия — 0:5 (0:3)
    Голы: Каземиру, 12 (0:1). Роберту Фирмину, 19 (0:2). Эвертон, 32 (0:3). Дани Алвес, 53 (0:4). Виллиан, 90 (0:5)Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус, 90+4 (вратарь)Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Араухо, Абрам, Куэва (Баллон, 67), Йотун (Флорес, 46), Тапия, Герреро (Гонсалес, 55), Фарфан, ПолоБразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Филипе Луис (Сандру, 57), Маркиньюс, Коутинью (Виллиан, 77), Каземиру (Аллан, 70), Артур, Роберту Фирмину, Габриэл Жезус, ЭвертонПредупреждения: Каземиру, 10. Йотун, 16. Тиагу Силва, 78. Адвинкула, 81

    Благодаря этой победе сборная Бразилии с первого места вышла в четвертьфинал (7 очков). Команда Перу стала третьей (4 очка) и тоже претендует на выход в плей-офф.

    В параллельном матче этой группы Венесуэла нанесла поражение Боливии – 3:1.

    Кубок Америки. Группа А
    Боливия — Венесуэла — 1:3 (0:1)
    Голы: Мачис, 2 (0:1). Мачис, 55 (0:2). Хустиниано, 82 (1:2). Мартинес, 86 (1:3)Боливия: Лампе, М.Бехарано (Фернандес, 72), Д.Бехарано, Аким, Хусино, Сауседо, Хустиниано, Р.Вака, Арано, М.Морено (Альварес, 78), Л.Вака (Кастро, 34)Венесуэла: Фариньес, Росалес, Чансельор, Эрнандес, Маго, Ринкон, Мачис (Мартинес, 73), Аньор (Сотельдо, 59), Х.Морено, Саварино, Рондон (Мурильо, 86)Предупреждения: Хустиниано, 6. Кастро, 63

    Венесуэла набрала 5 очков и напрямую вышла в четвертьфинал. Боливия покинула турнир, не набрав ни одного балла. 0

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