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    Филиппо Индзаги возглавит клуб серии Б

    Футбол Италии Беневенто
    Бывший тренер «Болоньи» Филиппо Индзаги может возглавить «Беневенто» в ближайшее время, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Филиппо Индзаги
    Филиппо Индзаги

    45-летний специалист сменит Кристиана Букки, который занимает пост главного тренера команды на текущий момент.

    Напомним, Индзаги покинул «Болонью» еще в январе этого года, однако его контракт с клубом продолжал действовать. Как утверждает источник, итальянский специалист расторг договор с «россоблу» и теперь готов начать сотрудничество с «Беневенто».

    В минувшем сезоне Беневенто финишировал на третей строчке в Серии B, но уступил «Читтаделле» в плей-офф за выход в элитный дивизион. 0

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