Филиппо Индзаги возглавит клуб серии Б

Бывший тренерможет возглавитьв ближайшее время, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

45-летний специалист сменит Кристиана Букки, который занимает пост главного тренера команды на текущий момент.

Напомним, Индзаги покинул «Болонью» еще в январе этого года, однако его контракт с клубом продолжал действовать. Как утверждает источник, итальянский специалист расторг договор с «россоблу» и теперь готов начать сотрудничество с «Беневенто».

В минувшем сезоне Беневенто финишировал на третей строчке в Серии B, но уступил «Читтаделле» в плей-офф за выход в элитный дивизион. 0