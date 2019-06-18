Названы даты и время проведения матчей в первых 8 турах РПЛ

Напомним, что новый сезон стартует 6 июля, матчем за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив». Эта игра пройдет на «ВТБ-Арене».
1 тур
12 июля (пятница)
Арсенал — Динамо 20:00
13 июля (суббота)
Урал — Уфа 16:30
Спартак — Сочи 19:00
Ростов — Оренбург 21:30
14 июля (воскресенье)
Крылья Советов — ЦСКА 16:30
Зенит — Тамбов 19:00
Ахмат — Краснодар 21:30
15 июля (понедельник)
Локомотив — Рубин 20:00
2 тур
20 июля (суббота)
Уфа — Краснодар 14:00
Крылья Советов — Арсенал 16:30
ЦСКА — Оренбург 19:00
Ростов — Спартак 21:30
21 июля (воскресенье)
Урал — Ахмат 14:00
Локомотив — Тамбов 16:30
Динамо — Рубин 19:00
Сочи — Зенит 21:30
3 тур
26 июля (пятница)
Динамо — Урал 20:00
27 июля (суббота)
Уфа — Крылья Советов 14:00
Тамбов — Спартак 16:30
Краснодар — Сочи 19:00
28 июля (воскресенье)
Оренбург — Зенит 14:00
Арсенал — Ростов 16:30
ЦСКА — Локомотив 19:00
29 июля (понедельник)
Рубин — Ахмат 20:00
4 тур
3 августа (суббота)
Урал — Ростов 14:00
Крылья Советов — Локомотив 16:30
Спартак — Динамо 19:00
Зенит — Краснодар 21:30
4 августа (воскресенье)
Тамбов — Арсенал 16:30
Рубин — ЦСКА 19:00
Сочи — Уфа 21:30
5 августа (понедельник)
Ахмат — Оренбург 20:00
5 тур
10 августа (суббота)
Оренбург — Тамбов 14:00
Краснодар — Рубин 16:30
Динамо — Зенит 19:00
11 августа (воскресенье)
Арсенал — Уфа 14:00
Локомотив — Урал 16:30
ЦСКА — Сочи 19:00
Ахмат — Спартак 21:30
12 августа (понедельник)
Ростов — Крылья Советов 20:00
6 тур
16 августа (пятница)
Оренбург — Сочи 20:00
17 августа (суббота)
Урал — Крылья Советов 14:00
Тамбов — Краснодар 16:30
Зенит — Ахмат 19:00
18 августа (воскресенье)
Рубин — Арсенал 14:00
Уфа — Ростов 16:30
Динамо — Локомотив 19:00
19 августа (понедельник)
Спартак — ЦСКА 20:00
7 тур
24 августа (суббота)
Тамбов — Динамо 14:00
Зенит — Уфа 16:.30
Краснодар — Локомотив 19:00
25 августа (воскресенье)
Крылья Советов — Спартак 14:00
ЦСКА — Ахмат 16:30
Ростов — Рубин 19:00
Арсенал — Оренбург 21:30
26 августа (понедельник)
Сочи — Урал 20:00
8 тур
30 августа (пятница)
Крылья Советов — Динамо 20:00
31 августа (суббота)
Уфа — Оренбург 11:30
Рубин — Сочи 14:00
Локомотив — Ростов 16:30
Ахмат — Тамбов 19:00
1 сентября (воскресенье)
Урал — Краснодар 14:00
Арсенал — ЦСКА 16:30
Спартак — Зенит 19:00 0