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    Названы даты и время проведения матчей в первых 8 турах РПЛ

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    Российская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала даты и время проведения матчей в первых восьми турах нового сезона.

    Названы даты и время проведения матчей в первых 8 турах РПЛ
    Названы даты и время проведения матчей в первых 8 турах РПЛ

    Напомним, что новый сезон стартует 6 июля, матчем за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив». Эта игра пройдет на «ВТБ-Арене».

    1 тур
    12 июля (пятница)
    Арсенал — Динамо 20:00
    13 июля (суббота)
    Урал — Уфа 16:30
    Спартак — Сочи 19:00
    Ростов — Оренбург 21:30
    14 июля (воскресенье)
    Крылья Советов — ЦСКА 16:30
    Зенит — Тамбов 19:00
    Ахмат — Краснодар 21:30
    15 июля (понедельник)
    Локомотив — Рубин 20:00

    2 тур
    20 июля (суббота)
    Уфа — Краснодар 14:00
    Крылья Советов — Арсенал 16:30
    ЦСКА — Оренбург 19:00
    Ростов — Спартак 21:30
    21 июля (воскресенье)
    Урал — Ахмат 14:00
    Локомотив — Тамбов 16:30
    Динамо — Рубин 19:00
    Сочи — Зенит 21:30

    3 тур
    26 июля (пятница)
    Динамо — Урал 20:00
    27 июля (суббота)
    Уфа — Крылья Советов 14:00
    Тамбов — Спартак 16:30
    Краснодар — Сочи 19:00
    28 июля (воскресенье)
    Оренбург — Зенит 14:00
    Арсенал — Ростов 16:30
    ЦСКА — Локомотив 19:00
    29 июля (понедельник)
    Рубин — Ахмат 20:00

    4 тур
    3 августа (суббота)
    Урал — Ростов 14:00
    Крылья Советов — Локомотив 16:30
    Спартак — Динамо 19:00
    Зенит — Краснодар 21:30
    4 августа (воскресенье)
    Тамбов — Арсенал 16:30
    Рубин — ЦСКА 19:00
    Сочи — Уфа 21:30
    5 августа (понедельник)
    Ахмат — Оренбург 20:00

    5 тур
    10 августа (суббота)
    Оренбург — Тамбов 14:00
    Краснодар — Рубин 16:30
    Динамо — Зенит 19:00
    11 августа (воскресенье)
    Арсенал — Уфа 14:00
    Локомотив — Урал 16:30
    ЦСКА — Сочи 19:00
    Ахмат — Спартак 21:30
    12 августа (понедельник)
    Ростов — Крылья Советов 20:00

    6 тур
    16 августа (пятница)
    Оренбург — Сочи 20:00
    17 августа (суббота)
    Урал — Крылья Советов 14:00
    Тамбов — Краснодар 16:30
    Зенит — Ахмат 19:00
    18 августа (воскресенье)
    Рубин — Арсенал 14:00
    Уфа — Ростов 16:30
    Динамо — Локомотив 19:00
    19 августа (понедельник)
    Спартак — ЦСКА 20:00

    7 тур
    24 августа (суббота)
    Тамбов — Динамо 14:00
    Зенит — Уфа 16:.30
    Краснодар — Локомотив 19:00
    25 августа (воскресенье)
    Крылья Советов — Спартак 14:00
    ЦСКА — Ахмат 16:30
    Ростов — Рубин 19:00
    Арсенал — Оренбург 21:30
    26 августа (понедельник)
    Сочи — Урал 20:00

    8 тур
    30 августа (пятница)
    Крылья Советов — Динамо 20:00
    31 августа (суббота)
    Уфа — Оренбург 11:30
    Рубин — Сочи 14:00
    Локомотив — Ростов 16:30
    Ахмат — Тамбов 19:00
    1 сентября (воскресенье)
    Урал — Краснодар 14:00
    Арсенал — ЦСКА 16:30
    Спартак — Зенит 19:00 0

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