«Зенит» претендует на хавбека «Лацио»

вступил в борьбу за полузащитника римского, сообщает Corriere dello Sport.

30-летний футболист, потерявший место в основном составе «орлов», планирует покинуть команду в летнее трансферное окно.

Также на футболиста сборной Хорватии претендуют «Бордо» и «Фенербахче».

Напомним, «Зенит» интересовался Баделем летом 2018 года и прошлой зимой. В минувшее трансферное окно СМИ сообщили, что клуб из Санкт-Петербурга отказался от идеи приобретения футболиста в силу возраста.

В сезоне-2018/19 Бадель принял участие в 23 матчах итальянской Серии А, в которых отметился одним забитым мячом. 0