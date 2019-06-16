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    «Зенит» претендует на хавбека «Лацио»

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    «Зенит» вступил в борьбу за полузащитника римского «Лацио» Милана Баделя, сообщает Corriere dello Sport.

    Милан Бадель
    Милан Бадель

    30-летний футболист, потерявший место в основном составе «орлов», планирует покинуть команду в летнее трансферное окно.

    Также на футболиста сборной Хорватии претендуют «Бордо» и «Фенербахче».

    Напомним, «Зенит» интересовался Баделем летом 2018 года и прошлой зимой. В минувшее трансферное окно СМИ сообщили, что клуб из Санкт-Петербурга отказался от идеи приобретения футболиста в силу возраста.

    В сезоне-2018/19 Бадель принял участие в 23 матчах итальянской Серии А, в которых отметился одним забитым мячом. 0

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