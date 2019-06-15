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    ПСЖ может усилиться полузащитником «Лацио»

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    «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к сербскому полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу, утверждает Le10sport.

    Сергей Милинкович-Савич
    Сергей Милинкович-Савич

    По данным источника, инициатором трансфера является новый спортивный директор парижского клуба Леонардо, который уже договорился о встрече с представителями игрока.

    Также хавбек входит в сферу интересов «Ювентуса», готового заплатить за него € 100 млн и отдать полузащитника Леонардо Спинаццолу и защитника Кристиана Ромеро.

    В минувшем сезоне 24-летний Милинкович-Савич принял участие в 31 матче итальянской Серии А, стал автором пяти забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. 0

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