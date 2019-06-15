Глушаков: Не знаю, дадут ли мне играть в «Спартаке» те, кто против меня

Полузащитник «Спартака»обратился к болельщикам красно-белых и представителям СМИ, рассказав о своем будущем в клубе.

Контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2020 года.

«Дорогие болельщики! А также журналисты, которые уже давно просят об интервью и гадают, где и как продолжится моя карьера. Обращаюсь к вам.

Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в "Спартаке" или нет. Но уверен, что футболисты с персоналом подтвердят: я бился за Команду и за коллектив. Всегда!

Говорил всё в глаза тренеру и команде. Делал всё, чтобы "Спартак" добивался результата!

Когда я говорил с тренером от лица команды, то всегда выполнял просьбы ребят, а они знали всю правду. Мне не было смысла что-то скрывать от коллектива после таких встреч.

А если с кем-то из парней возникало недопонимание, то был честен с ними. На тренировках я всегда выкладывался, на поле всегда выполнял установки тренера, честно выполнял обязанности капитана.

И мне не стыдно перед командой. Я могу честно посмотреть в глаза любому из команды!

Буду я играть в "Спартаке" или нет. А если точнее, дадут ли мне играть в "Спартаке" те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю.

Зато знаю, что останусь таким, какой я есть. И самое важное для меня, что пацаны в команде всё понимают!

На болельщиков у меня обид нет. Я прекрасно понимаю, что многие из фанатов и болельщиков просто не знают всей сути моей ситуации. Но жаль, что за все это время никто так и не объяснил мне суть своих претензий, не встретился со мной!

Сейчас я лишь еще раз хочу сказать, что делал всё возможное во благо команды, которая выбрала меня капитаном. И это правда! Верю, что со временем вся правда откроется, и вы своё мнение поменяете.

А пока буду работать изо всех сил, чтобы провести успешный сезон!» — написал Глушаков в своем инстаграме.

В минувшем сезоне 32-летний Глушаков провел 29 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил четыре гола. 0