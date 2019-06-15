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    Глушаков: Не знаю, дадут ли мне играть в «Спартаке» те, кто против меня

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    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков обратился к болельщикам красно-белых и представителям СМИ, рассказав о своем будущем в клубе.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    Контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2020 года.

    «Дорогие болельщики! А также журналисты, которые уже давно просят об интервью и гадают, где и как продолжится моя карьера. Обращаюсь к вам.

    Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в "Спартаке" или нет. Но уверен, что футболисты с персоналом подтвердят: я бился за Команду и за коллектив. Всегда!

    Говорил всё в глаза тренеру и команде. Делал всё, чтобы "Спартак" добивался результата!

    Когда я говорил с тренером от лица команды, то всегда выполнял просьбы ребят, а они знали всю правду. Мне не было смысла что-то скрывать от коллектива после таких встреч.

    А если с кем-то из парней возникало недопонимание, то был честен с ними. На тренировках я всегда выкладывался, на поле всегда выполнял установки тренера, честно выполнял обязанности капитана.

    И мне не стыдно перед командой. Я могу честно посмотреть в глаза любому из команды!

    Буду я играть в "Спартаке" или нет. А если точнее, дадут ли мне играть в "Спартаке" те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю.

    Зато знаю, что останусь таким, какой я есть. И самое важное для меня, что пацаны в команде всё понимают!

    На болельщиков у меня обид нет. Я прекрасно понимаю, что многие из фанатов и болельщиков просто не знают всей сути моей ситуации. Но жаль, что за все это время никто так и не объяснил мне суть своих претензий, не встретился со мной!

    Сейчас я лишь еще раз хочу сказать, что делал всё возможное во благо команды, которая выбрала меня капитаном. И это правда! Верю, что со временем вся правда откроется, и вы своё мнение поменяете.

    А пока буду работать изо всех сил, чтобы провести успешный сезон!» — написал Глушаков в своем инстаграме.

    В минувшем сезоне 32-летний Глушаков провел 29 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил четыре гола. 0

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