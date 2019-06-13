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    Сборная Белоруссии осталась без главного тренера

    Евро-2020 Сборная Белоруссии
    Игорь Криушенко ушел с поста главного тренера сборной Белоруссии по футболу, сообщает на официальный сайт АБФФ.

    Игорь Криушенко
    Игорь Криушенко

    Прекращении сотрудничества с 55-летним специалистом произошло по обоюдному соглашению сторон.

    «Мы хотели бы поблагодарить Игоря Николаевича за проделанную работу. Он принял команду в трудный момент и сумел проделать с ней большой путь, добыв путевку в плей-офф Лиги наций. К сожалению, результаты в отборочном турнире чемпионата Европы оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации.

    Понимая это, совместно с главным тренером мы пришли к выводу: сборной нужен новый вызов. Как результат, контракт с Игорем Криушенко был расторгнут по обоюдному согласию», — сказал первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик.

    Криушенко возглавил сборную Белоруссии в 2017 году. Под его руководством команда победила в группе 2 Лиги наций D и завоевала место в Лиге C. В отборе Евро-2020 белорусы проиграли четыре матча из четырех. 0

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