Сборная Белоруссии осталась без главного тренера

ушел с поста главного тренера сборнойпо футболу, сообщает на официальный сайт АБФФ.

Прекращении сотрудничества с 55-летним специалистом произошло по обоюдному соглашению сторон.

«Мы хотели бы поблагодарить Игоря Николаевича за проделанную работу. Он принял команду в трудный момент и сумел проделать с ней большой путь, добыв путевку в плей-офф Лиги наций. К сожалению, результаты в отборочном турнире чемпионата Европы оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации.

Понимая это, совместно с главным тренером мы пришли к выводу: сборной нужен новый вызов. Как результат, контракт с Игорем Криушенко был расторгнут по обоюдному согласию», — сказал первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик.

Криушенко возглавил сборную Белоруссии в 2017 году. Под его руководством команда победила в группе 2 Лиги наций D и завоевала место в Лиге C. В отборе Евро-2020 белорусы проиграли четыре матча из четырех. 0