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    «Лион» подтвердил трансфер Менди в «Реал»

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    Защитник «Лиона» Ферлан Менди продолжит карьеру в мадридском «Реале».

    Ферлан Менди
    Ферлан Менди

    Контракт с 23-летним французом рассчитан до 30 июня 2025 года, сообщает пресс-служба испанского клуба.

    Менди будет представлен 19 июня, в 14:00 мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

    «Сообщаем о переходе защитника Ферлана Менди в "Реал" за 48 млн евро. Эта сумма может вырасти максимум ещё на 5 млн за счёт бонусов.

    Клуб благодарит футболиста за его выступления в составе команды, которые позволили ему с момента перехода в 2017 году и дебюта в Лиге 1, сыграть свой первый матч в составе сборной Франции.

    "Лион" желает игроку дальнейших успехов как в играх за "Реал", так и за сборную Франции», — говорится в заявлении «Лиона».

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    Всего в составе «Лиона» Менди провёл 79 матчей. На счету защитника 3 забитых мяча и 7 результативных передач.

    В «Лион» футболист перешёл летом 2017 года из «Гавра» за 5 млн евро. 0

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