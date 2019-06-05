На заседании Исполнительного комитета УЕФА, состоявшемся на прошлой неделе в Баку, были утверждены составы комитетов и комиссий организации.

Стали известны представители от РФС в УЕФА globallookpress.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Кандидаты от России вошли в составы 12 комитетов и комиссий УЕФА. Срок действия полномочий — с 1 июля 2019 до 2023 года, сообщает официальный сайт РФС.

Нынешнее представительство РФС в органах УЕФА является максимальным за последние годы.

Представители РФС в комитетах и комиссиях УЕФА:

1. Комитет национальных ассоциаций — Президент РФС Александр Дюков (Первый Вице-Председатель);

2. Комитет по соревнованиям для национальных сборных — Вице-президент РФС, Президент РПЛ, Председатель комитета профессионального футбола РФС Сергей Прядкин (Первый Вице-Председатель);

3. Комитет по мини-футболу и пляжному футболу — Генеральный секретарь РФС, Председатель комитета РФС по разновидностям футбола Александр Алаев (Председатель);

4. Комитет проекта HatTrick — Заместитель Генерального секретаря РФС — Директор по развитию Максим Митрофанов;

5. Комитет по развитию и технической помощи — заместитель Технического директора РФС, руководитель Департамента инновационной политики, науки и образования Андрей Власов;

6. Комитет лицензирования клубов — Генеральный директор ПФК ЦСКА (Москва) Роман Бабаев;

7. Медицинский Комитет — главный врач национальной сборной России по футболу, Председатель Медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов;

8. Комитет по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам — Советник Президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев;

9. Комитет по маркетинговым консультациям — Заместитель председателя правления компании «НОВАТЭК», Председатель Комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев;

10. Комитет по «фэйр-плей» и социальной ответственности — Заместитель Генерального секретаря РФС по международным вопросам Екатерина Федышина;

11. Экспертная комиссия по строительству и управлению стадионами — Наиль Измайлов;

12. Экспертная комиссия по Судейской конвенции — член Судейского комитета РФС, главный менеджер проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин. 0