Промес уверен в своем возвращении в «Спартак»

Полузащитникубежден, что в будущем сможет вернуться в

Об этом 27-летний голландец написал в Instagram.

В одной из групп болельщиков «красно-белых» появился пост с вопросом: «Верите, что еще вернется?» Промес прокомментировал эту запись: «Да».

Напомним, что Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вместе с клубом стал чемпионом России сезона-2016/17, а также завоевал бронзовые медали в сезоне-2017/18 и выиграл Суперкубок России в 2017 году.

В августе 2018 года «Спартак» продал Промеса в «Севилью» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард принял участие в 33 матчах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. 0