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    Депай верит в победу Голландии над Англией в Лиге наций

    Сборная Голландии Лига наций
    Нападающий сборной Голландии Мемфис Депай поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций против Англии.

    Мемфис Депай
    Мемфис Депай

    «Во-первых, на кону стоит трофей. Это очень важный момент для нас. Наша команда представляет собой сплав молодости и опыта, у нас шикарный коллектив. Нам пора начать выигрывать трофеи, приобрести менталитет победителей. Именно это качество есть у всех успешных команд. Осталось два матча, и мы очень близки к своей цели.

    Соперник действительно очень непростой. Это команда, футболисты которой регулярно завоевывают трофеи. Там игроки "Манчестер Сити", а также финалисты нынешней Лиги чемпионов УЕФА. Матч будет хороший, пусть и очень тяжелый. Я уверен, что нам по силам одержать победу», — цитирует Депая пресс-служба УЕФА.

    Напомним, сборные Голландии и Англия сыграют 6 июня в Португалии. 0

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