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    Наставник «Шахтера» является фаворитом на пост главного тренера «Ромы»

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    Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека стал основным кандидатом на аналогичный пост в «Роме», сообщает Gazzetta dello Sport.

    Паулу Фонсека
    Паулу Фонсека

    По информации источника, ранее римский клуб отказались возглавить наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и менеджер «Челси» Маурицио Сарри. От этой должности также отказался и наставник «Болоньи» Синиша Михайлович, который склоняется к продолжительному пребыванию в своем нынешнем клубе.

    Отмечается, что «Рома» готова предложить Фонсеке 3-летний контракт с зарплатой в размере два миллиона евро за сезон. Действующее соглашение португальца с «Шахтером» рассчитано до июня 2020 года.

    Напомним, пост наставника «Ромы» стал вакантным после ухода Клаудио Раньери. 0

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