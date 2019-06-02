Наставник «Шахтера» является фаворитом на пост главного тренера «Ромы»

Главный тренер донецкогостал основным кандидатом на аналогичный пост в, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, ранее римский клуб отказались возглавить наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и менеджер «Челси» Маурицио Сарри. От этой должности также отказался и наставник «Болоньи» Синиша Михайлович, который склоняется к продолжительному пребыванию в своем нынешнем клубе.

Отмечается, что «Рома» готова предложить Фонсеке 3-летний контракт с зарплатой в размере два миллиона евро за сезон. Действующее соглашение португальца с «Шахтером» рассчитано до июня 2020 года.

Напомним, пост наставника «Ромы» стал вакантным после ухода Клаудио Раньери. 0