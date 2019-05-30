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    Эмери: «Арсенал» старался, но сейчас «Челси» сильнее

    Лига Европы Футбол Англии Арсенал Челси Календарь Лиги Европы
    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги Европы против «Челси» (1:4).

    Унаи Эмери
    Унаи Эмери

    «Мы знали, что будет тяжело. Мы старались, работали, но сейчас "Челси" сильнее. Мои поздравления. Мы хорошо играли в первом тайме, и соперник не создал почти ничего, кроме того удара с сейвом Чеха. "Челси" сыграл эффективно, и первый гол изначально значил очень многое. Надо оставаться спокойными, а мы допустили ошибки и были наказаны.

    Мы стали сильнее, но этого мало. Нужно прибавлять больше, расти дальше. Многие наши игроки молоды. Это был их первый финал, и им есть куда прибавлять.

    В нашем составе есть игроки с именем, есть молодые футболисты. Опыт этого сезона нам поможет. В следующем году эти игроки нам будут нужны, также нужно усилить состав, чтобы сделать следующий шаг. Нам есть, куда расти.

    Хочу, чтобы болельщики знали — это часть процесса, и мы еще только на старте. В этом году мы стали ближе к достижению наших целей в премьер-лиге. Сейчас мы разочарованы, но мы совершили небольшой шаг вперед», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА. 0

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