Фанаты «Зенита» призвали Миллера сохранить Анюкова

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» опубликовало обращение к председателю правления ПАО «Газпром»с просьбой сохранить в составе «Зенита» защитника

«Красивый чемпионский сезон еще не закончился, но уже сейчас ясно, что часть игроков золотого состава покинет команду по завершении чемпионата.

В связи с этим особенное беспокойство у фанатов и болельщиков "Зенита" вызывает завершение действия контракта у Александра Анюкова — легенды клуба, капитана команды, самого титулованного игрока в составе. По количеству медалей и кубков вместе с "Зенитом" сегодня в клубе Александра превосходит только Михаил Бирюков.

Мы хотим обратить ваше внимание на данную ситуацию и призываем подойти максимально взвешенно и дальновидно к рассмотрению вариантов дальнейшего продолжения карьеры Александра Анюкова в "Зените".

Считаем необходимым приложить все усилия, чтобы сохранить огромный футбольный опыт пятикратного чемпиона России внутри клуба для наших будущих побед», — говорится в обращении фанатов.

Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года. 0