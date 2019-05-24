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    Фанаты «Зенита» призвали Миллера сохранить Анюкова

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    Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» опубликовало обращение к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой сохранить в составе «Зенита» защитника Александра Анюкова.

    Александр Анюков
    Александр Анюков

    «Красивый чемпионский сезон еще не закончился, но уже сейчас ясно, что часть игроков золотого состава покинет команду по завершении чемпионата.

    В связи с этим особенное беспокойство у фанатов и болельщиков "Зенита" вызывает завершение действия контракта у Александра Анюкова — легенды клуба, капитана команды, самого титулованного игрока в составе. По количеству медалей и кубков вместе с "Зенитом" сегодня в клубе Александра превосходит только Михаил Бирюков.

    Мы хотим обратить ваше внимание на данную ситуацию и призываем подойти максимально взвешенно и дальновидно к рассмотрению вариантов дальнейшего продолжения карьеры Александра Анюкова в "Зените".

    Считаем необходимым приложить все усилия, чтобы сохранить огромный футбольный опыт пятикратного чемпиона России внутри клуба для наших будущих побед», — говорится в обращении фанатов.

    Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года. 0

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