«Вальядолид» планирует арендовать у «Реала» форварда

планирует взять в аренду на следующий сезон нападающего мадридского

«У нас нет денег на подписание таких игроков, но мы хотим его арендовать. Я уже напрямую говорил с руководством мадридского "Реала" по этому поводу. Если у нас будет возможность, то мы попытается его подписать», — цитирует президента клуба Роналдо AS.

Однако «Вальядолиду» будет сложно заполучить бразильского футболиста, так как на него рассчитывает наставник «Реала» Зинедин Зидан.

В минувшей сезоне Винисиус провел 36 поединков за «сливочных», в которых забил семь голов и отдал 13 ассистов. 0