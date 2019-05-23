Легенда «Челси» может возглавить «Мидлсбро»

Как сообщает TalkSport, экс-футболиствскоре может стать во главе

На данный момент, Терри работает ассистентом главного тренера в «Астон Вилле». По данным источника, англичанин уже провел переговоры с руководством «речных».

Этот пост стал вакантным после отставки Тони Пьюлиса. Напомним, «Астон Вилла» еще не потеряла шансы на повышение. В решающем матче «львы» сразятся с «Дерби Каунти», который возглавляет Фрэнк Лэмпард.

Также среди претендентов на должность менеджера называют Криса Хьютона, Джонатана Вудгейта и Габриэля Батистуту.

Терри является пятикратным чемпионом Англии. Также в его активе пять Кубков Англии, три Кубка лиги, два Суперкубка страны, а также победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы. 0