Дюков рассказал о двух вариантах лимита

Президент РФСзаявил, что в течение ближайших недель завершатся консультации по поводу лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

«В течение ближайших двух недель мы закончим консультации с тем, чтобы окончательно решить, каким будет лимит на сезон 2020/2021.

Для меня очень важно, чтобы было единодушие, хотелось бы, чтобы 85-90% клубов РПЛ были за данное решение.

Сейчас обсуждаются два варианта — когда остается "6+5", или вариант "8+17". Мнения разделились, большинство склоняется к "8+17", есть и за старую схему.

Моя позиция следующая: я не раз говорил, что я противник лимитов, но на данный момент по разным причинам было бы неправильно устраивать эту революцию и отменять лимит, поэтому в ближайшие годы мы останемся с лимитом.

На данном этапе мне ближе формат "8+17". У каждого есть свои плюсы и минусы, но для меня в варианте "8+17" больше плюсов: более ответственное отношение клубов при подписании контрактов с легионерами.

Я обсуждал этот вопрос с рядом тренеров, и все они поддерживают вариант "8+17", считают, что им так проще работать, проще принимать решения», — приводит слова Дюкова РИА Новости. 0