ПСЖ — «Витесс»: счет матча — 4:0, обзор голов

В рамках 37-го тура французской Лиги 1с крупным счетом обыграл

Парижане забили сопернику четыре безответных мяча — 4:0.

В составе ПСЖ дубль оформил Килиан Мбаппе. Еще по голу забили Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани.

Результативную передачу себе в актив записал экс-игрок «Зенита» Леандро Паредес.

Отметим, что Мбаппе стал первым за 52 года французом, которому удалось преодолеть отметку в 30 голов за сезон в Лиге 1. На его счету — 31 мяч.

ПСЖ, который досрочно стал чемпионом, после этого матча набрал 91 очко. «Дижон» (31 очко) занимает девятнадцатое место. 0