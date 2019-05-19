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    Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Дижон»

    ПСЖ — «Витесс»: счет матча — 4:0, обзор голов

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Дижон Календарь Лиги 1
    В рамках 37-го тура французской Лиги 1 ПСЖ с крупным счетом обыграл «Дижон».

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Парижане забили сопернику четыре безответных мяча — 4:0.

    В составе ПСЖ дубль оформил Килиан Мбаппе. Еще по голу забили Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани.

    Результативную передачу себе в актив записал экс-игрок «Зенита» Леандро Паредес.

    Отметим, что Мбаппе стал первым за 52 года французом, которому удалось преодолеть отметку в 30 голов за сезон в Лиге 1. На его счету — 31 мяч.

    ПСЖ, который досрочно стал чемпионом, после этого матча набрал 91 очко. «Дижон» (31 очко) занимает девятнадцатое место. 0

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