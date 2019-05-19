Мусаев хочет занять второе место в РПЛ

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в 29-м туре чемпионата России.

«Хороший итог, мы повторили лучший результат клуба в Премьер-лиге. У нас есть шанс побороться за второе место. Надеемся показать лучшую игру с "Рубином". Хотелось бы занять второе место — мы все сделаем для этого. Наши зрители уже раскупили все билеты — мы не можем сыграть плохо.

Ради таких моментов мы трудимся, меньше видим семью и друзей. В этом году мы могли бы добиться большего, но после Нового года был кадровый дефицит.

Если бы этого не было, мы были бы в чемпионской гонке до сих пор. В реализации мы превзошли "Арсенал". Мы хорошо проявили себя в завершающей стадии атак. Но Тула провела очень сильный сезон», — сказал Мусаев в эфире канала «Матч Премьер». 0