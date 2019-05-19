ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаТребл — признак господства «Манчестер Сити». Этот клуб уже не остановить
  • 18:24
    • «Краснодар» разгромил «Арсенал» и вышел в Лигу чемпионов
  • 18:11
    • Аленичев: Думаю, это мой последний матч в «Енисее»
  • 16:28
    • Президент «Урала» раскритиковал судей после матча с «Локомотивом»
  • 15:54
    • «Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» и избежало стыковых матчей
  • 15:39
    • Компани станет играющим тренером «Андерлехта»
    Все новости спорта

    «Эмполи» покинул зону вылета, разгромив «Торино»

    «Эмполи» — «Торино»: счет матча 4:1, обзор голов

    Серия A Футбол Италии Эмполи Торино Парма Фиорентина Календарь Серии А
    «Эмполи» одержал победу над «Торино» в домашнем матче 37-го тура итальянской Серии А.

    Футболисты «Эмполи»
    Футболисты «Эмполи»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Карло Кастеллани», завершилась со счетом 4:1.

    По голу в составе победителей забили Африйе Аква (27 минута), Маттео Бриги (65), Джованни Ди Лоренцо (70) и Франческо Капуто (88).

    Гости ответили единственным точным ударом в исполнении Яго Фальке (56).

    В турнирной таблице Серии А «Эмполи» поднялся на 17-е место (38 очков), покинув зону вылета. «Торино» идет седьмым (60 очков).

    В еще одном матче «Парма» у себя дома победила «Фиорентину» — 1:0. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Реформа Лиги чемпионов. АПЛ и другим чемпионатам грозит ущерб
  • 17/05/2019 в 22:29
    •
  • Прогноз
  • «Милан» — «Фрозиноне»
  • 2.18
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Зенит» безвыигрышную серию «Ростова»?
  • «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Сколько голов забьют «Милан» и «Фрозиноне»?
  • «Милан» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Швейцария заставит поработать оборону России
  • Швейцария — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хуанфран Футбол Примера. «Атлетико» вырвал ничью у «Леванте», «Валенсия» — в Лиге чемпионов, «Жирона» вылетела в СегундуРезультаты матчей 38-го тура чемпионата Испании 15:220
  • 13:09
    • Роналду — самый ценный игрок сезона в Серии А
  • 11:38
    • «Манчестер Сити» объвил об уходе Компани
  • 10:05
    • «Барселона» подтвердила переговоры по трансферу Гризманна
    Футболисты ЦСКА Футбол ЦСКА вымучил ценную победу над «Ахматом»СМИ — о минимальной победе ЦСКА над «Ахматом» 11:190
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Милан» подняться в топ-4?
  • 3.87
    •
  • 18:23
    • Шикунов: Кредит доверия к Божовичу остается
  • 18:07
    • «Сочи» и «Шинник» победителя не определили
  • 17:55
    • «Эмполи» покинул зону вылета, разгромив «Торино»
    Филиппе Коутиньо Футбол Пять вариантов для «Ливерпуля». Кого «красные» могли бы подписать летом?Чтобы бороться с «Ман Сити», «Ливерпулю» нужно усиливаться Вчера в 23:180
  • 08:04
    • «Голден Стэйт» находится в шаге от финала НБА
  • 17:34
    • Парфенов назвал удаление Страндберга «полнейшим бредом»
  • 16:19
    • Плишкова выиграла турнир в Риме
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие