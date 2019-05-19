«Эмполи» — «Торино»: счет матча 4:1, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче 37-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла на стадионе «Карло Кастеллани», завершилась со счетом 4:1.

По голу в составе победителей забили Африйе Аква (27 минута), Маттео Бриги (65), Джованни Ди Лоренцо (70) и Франческо Капуто (88).

Гости ответили единственным точным ударом в исполнении Яго Фальке (56).

В турнирной таблице Серии А «Эмполи» поднялся на 17-е место (38 очков), покинув зону вылета. «Торино» идет седьмым (60 очков).

В еще одном матче «Парма» у себя дома победила «Фиорентину» — 1:0. 0