«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: счет матча — 6:0, обзор голов

«Манчестер Сити» — «Уотфорд»
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Встреча завершилась со счетом 6:0.
Хет-трик и голевой пас на свой счет записал Рахим Стерлинг. Габриэл Жезус к голу добавил два ассиста. Еще по разу отличились Давид Сильва и Кевин Де Брюйне.
Таким образом, «Ман Сити» сделал английский «требл» — к победе в АПЛ и Кубке английской лиги команда добавила победу в Кубке Англии.
Отметим, что ранее никому в Англии не удавалось выиграть сразу три национальных трофея в одном сезоне.
Что касается Кубка Англии, что «Ман Сити» в шестой раз в истории завоевал этот трофей.
Кубок Англии. Финал
«Манчестер Сити» — «Уотфорд» — 6:0 (2:0)
Голы: Сильва, 26 (1:0). Стерлинг, 38 (2:0). Де Брейне, 61 (3:0). Габриэл Жезус, 68 (4:0). Стерлинг, 81 (5:0). Стерлинг, 87 (6:0)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Компани, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган (Сане, 73), Сильва (Стоунс, 79), Махрез (Де Брейне, 55), Габриэл Жезус, Стерлинг«Уотфорд»: Гомес, Кико Фемения, Каткарт, Мариаппа, Холевас, Хьюз (Клеверли, 73), Капуэ, Дукуре, Перейра (Саксесс, 66), Дини, Деулофеу (Грэй, 66)Предупреждения: Дукуре, 22. Сильва, 60. Кико Фемения, 80