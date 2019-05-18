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    «Ман Сити» уничтожил «Уотфорд» в финале Кубка Англии

    «Манчестер Сити» — «Уотфорд»: счет матча — 6:0, обзор голов

    Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Уотфорд
    «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии 2018-2019. В финальном матче подопечные Пепа Гвардиолы разгромили «Уотфорд».

    «Манчестер Сити» — «Уотфорд»
    «Манчестер Сити» — «Уотфорд»

    Встреча завершилась со счетом 6:0.

    Хет-трик и голевой пас на свой счет записал Рахим Стерлинг. Габриэл Жезус к голу добавил два ассиста. Еще по разу отличились Давид Сильва и Кевин Де Брюйне.

    Таким образом, «Ман Сити» сделал английский «требл» — к победе в АПЛ и Кубке английской лиги команда добавила победу в Кубке Англии.

    Отметим, что ранее никому в Англии не удавалось выиграть сразу три национальных трофея в одном сезоне.

    Что касается Кубка Англии, что «Ман Сити» в шестой раз в истории завоевал этот трофей.

    Кубок Англии. Финал
    «Манчестер Сити» — «Уотфорд» — 6:0 (2:0)
    Голы: Сильва, 26 (1:0). Стерлинг, 38 (2:0). Де Брейне, 61 (3:0). Габриэл Жезус, 68 (4:0). Стерлинг, 81 (5:0). Стерлинг, 87 (6:0)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Компани, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган (Сане, 73), Сильва (Стоунс, 79), Махрез (Де Брейне, 55), Габриэл Жезус, Стерлинг«Уотфорд»: Гомес, Кико Фемения, Каткарт, Мариаппа, Холевас, Хьюз (Клеверли, 73), Капуэ, Дукуре, Перейра (Саксесс, 66), Дини, Деулофеу (Грэй, 66)Предупреждения: Дукуре, 22. Сильва, 60. Кико Фемения, 80
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