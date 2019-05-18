«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: счет матча — 6:0, обзор голов

стал обладателем Кубка Англии 2018-2019. В финальном матче подопечныеразгромили

Встреча завершилась со счетом 6:0.

Хет-трик и голевой пас на свой счет записал Рахим Стерлинг. Габриэл Жезус к голу добавил два ассиста. Еще по разу отличились Давид Сильва и Кевин Де Брюйне.

Таким образом, «Ман Сити» сделал английский «требл» — к победе в АПЛ и Кубке английской лиги команда добавила победу в Кубке Англии.

Отметим, что ранее никому в Англии не удавалось выиграть сразу три национальных трофея в одном сезоне.

Что касается Кубка Англии, что «Ман Сити» в шестой раз в истории завоевал этот трофей.