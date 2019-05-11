«МЮ» не подписал де Лигта из-за его склонности к полноте

мог прошлым летом купить защитника, сообщает The Mirror.

По информации источника, трансфер 19-летнего голландца обошелся бы английскому клубу дешевле 70 миллионов евро.

Однако «красные дьяволы» прислушались к своему скауту Марселю Буту, порекомендовавшему руководству клуба не делать ставку на футболиста, поскольку, по его мнению, в будущем тот будет склонен к полноте, как и его отец.

В этом сезоне защитник провел за «Аякс» 53 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Контракт игрока с голландским клубом рассчитан до лета 2021 года. Интерес к нему проявляют «Ювентус», «Бавария», «Барселона». 0