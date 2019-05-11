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    «МЮ» не подписал де Лигта из-за его склонности к полноте

    Трансферы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Аякс
    «Манчестер Юнайтед» мог прошлым летом купить защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, сообщает The Mirror.

    Маттейс де Лигт
    Маттейс де Лигт

    По информации источника, трансфер 19-летнего голландца обошелся бы английскому клубу дешевле 70 миллионов евро.

    Однако «красные дьяволы» прислушались к своему скауту Марселю Буту, порекомендовавшему руководству клуба не делать ставку на футболиста, поскольку, по его мнению, в будущем тот будет склонен к полноте, как и его отец.

    В этом сезоне защитник провел за «Аякс» 53 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

    Контракт игрока с голландским клубом рассчитан до лета 2021 года. Интерес к нему проявляют «Ювентус», «Бавария», «Барселона». 0

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