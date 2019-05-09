Трансфер Де Лигта в «Барселону» задерживается из-за комиссионных Райолы

Переход капитана «Аякса»в «Барселону» задерживается из-за финансовых требований агента, представляющего голландского защитника.

Команды уже согласовали детали трансфера де Лигта. Переход 19-летнего защитника обойдется каталонскому клубу порядка 70 миллионов евро, сообщает Marca.

По информации издания, Райола в качестве комиссии хочет получить за сделку 20% (14 млн евро), хотя обычно агенты берут 5–10%.

Руководство «Аякса» не хочет терять прибыль, а «Барселона» не намерена увеличить предложение, чтобы компенсировать эту потерю голландскому клубу.

Сам де Лигт уже принял решение продолжить карьеру в стане сине-гранатовых и надеется, что его агент снизит свои финансовые запросы.

Маттейс де Лигт является воспитанником «Аякса». В этом сезоне нидерландской Эредивизии он забил 3 мяча в 31 матче.

В 17 встречах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов защитник записал в актив 3 гола. 0