Трансфер Де Лигта в «Барселону» задерживается из-за комиссионных Райолы

Команды уже согласовали детали трансфера де Лигта. Переход 19-летнего защитника обойдется каталонскому клубу порядка 70 миллионов евро, сообщает Marca.
По информации издания, Райола в качестве комиссии хочет получить за сделку 20% (14 млн евро), хотя обычно агенты берут 5–10%.
Руководство «Аякса» не хочет терять прибыль, а «Барселона» не намерена увеличить предложение, чтобы компенсировать эту потерю голландскому клубу.
Сам де Лигт уже принял решение продолжить карьеру в стане сине-гранатовых и надеется, что его агент снизит свои финансовые запросы.
Маттейс де Лигт является воспитанником «Аякса». В этом сезоне нидерландской Эредивизии он забил 3 мяча в 31 матче.
В 17 встречах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов защитник записал в актив 3 гола. 0