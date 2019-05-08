Главный тренер «Анжи»дисквалифицирован на два матча российской Премьер-лиги.

Специалист наказан за оскорбление судей после игры 27-го тура с «Енисеем» (1:3). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

«После матча Адиев позволил себе оскорбительные выражения в адрес судей, которые он высказал резервному арбитру.

Он дисквалифицирован на два матча российской Премьер-лиги», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

Адиев не сможет находиться на тренерской скамейке на ближайших матчах махачкалинской команды с «Арсеналом» (10 мая) и «Рубином» (10 мая). 0