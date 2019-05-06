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    «Тоттенхэму» нужен полузащитник «Аякса»

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    Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек привлек внимание лондонского «Тоттенхэма», передает Daily Mail.

    Донни ван де Бек
    Донни ван де Бек

    По информации издания, руководство «шпор» впечатлила игра ван де Бека в нынешнем сезоне. В клубе считают, что Донни мог бы стать заменой для полузащитника Кристиана Эриксена, который может пополнить ряды мадридского «Реала» летом.

    При этом на игрока также претендуют «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Пари Сен-Жермен» и «Милан». Сумма трансфера может составить 45 миллионов фунтов.

    Ван де Бек забил «Тоттенхэму» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне хавбек провел 32 матча в Эредивизии и забил 8 голов. 0

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