«Тоттенхэму» нужен полузащитник «Аякса»

Полузащитникпривлек внимание лондонского, передает Daily Mail.

По информации издания, руководство «шпор» впечатлила игра ван де Бека в нынешнем сезоне. В клубе считают, что Донни мог бы стать заменой для полузащитника Кристиана Эриксена, который может пополнить ряды мадридского «Реала» летом.

При этом на игрока также претендуют «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Пари Сен-Жермен» и «Милан». Сумма трансфера может составить 45 миллионов фунтов.

Ван де Бек забил «Тоттенхэму» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне хавбек провел 32 матча в Эредивизии и забил 8 голов. 0