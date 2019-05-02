Головин назвал закономерным итог матча с «Ренном»

Полузащитник «Монако»поделился впечатлениями от матча 34-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (2:2).

«Учитывая, что в ходе матча мы проигрывали со счетом 0:2, ничья — это далеко не самый плохой результат. Тем более в нашем турнирном положении важно каждое набранное очко.

Тяжело начинать встречу с двух грубых ошибок, которыми умело воспользовался соперник, и уступать с разницей в два мяча к 10-й минуте.

Офсайд в эпизоде со вторым голом? Говорить об этом бессмысленно. Теперь это уже не имеет никакого значения. В любом случае гол засчитали, и нам нужно было отыгрывать два мяча.

Хорошо, что после перерыва удалось это сделать, проявили характер и верили в успех. Не думаю, что по игре мы в чем-то уступили сопернику. Как минимум на ничью точно наиграли. Поэтому итог матча в целом закономерен», — цитирует Головина «Чемпионат». 0