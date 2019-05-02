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    Головин назвал закономерным итог матча с «Ренном»

    Монако Ренн Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от матча 34-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (2:2).

    Александр Головин
    Александр Головин

    «Учитывая, что в ходе матча мы проигрывали со счетом 0:2, ничья — это далеко не самый плохой результат. Тем более в нашем турнирном положении важно каждое набранное очко.

    Тяжело начинать встречу с двух грубых ошибок, которыми умело воспользовался соперник, и уступать с разницей в два мяча к 10-й минуте.

    Офсайд в эпизоде со вторым голом? Говорить об этом бессмысленно. Теперь это уже не имеет никакого значения. В любом случае гол засчитали, и нам нужно было отыгрывать два мяча.

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    • Хорошо, что после перерыва удалось это сделать, проявили характер и верили в успех. Не думаю, что по игре мы в чем-то уступили сопернику. Как минимум на ничью точно наиграли. Поэтому итог матча в целом закономерен», — цитирует Головина «Чемпионат». 0

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