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    Названа символическая сборная недели в Лиге чемпионов

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    УЕФА на своем официальном сайте опубликовал символическую сборную недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

    Названа символическая сборная недели в Лиге чемпионов
    Названа символическая сборная недели в Лиге чемпионов

    В состав команды вошли: тер Штеген («Барселона») — Пике, Альба, Роберто (все — «Барселона»), Блинд, де Лигт (оба — «Аякс») — Коутинью («Барселона»), ван де Бек, Зиех (оба — «Аякс») — Месси, Суарес («Барселона»).

    Напомним, в первых поединках 1/2 финала ЛЧ «Аякс» в гостях победил «Тоттенхэм» (1:0), а «Барселона» дома разгромила «Ливерпуль» (3:0).

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