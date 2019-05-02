УЕФА на своем официальном сайте опубликовал символическую сборную недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Названа символическая сборная недели в Лиге чемпионов globallookpress.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В состав команды вошли: тер Штеген («Барселона») — Пике, Альба, Роберто (все — «Барселона»), Блинд, де Лигт (оба — «Аякс») — Коутинью («Барселона»), ван де Бек, Зиех (оба — «Аякс») — Месси, Суарес («Барселона»).

Напомним, в первых поединках 1/2 финала ЛЧ «Аякс» в гостях победил «Тоттенхэм» (1:0), а «Барселона» дома разгромила «Ливерпуль» (3:0).

⚡️ Встречаем! Команда недели #ЛигаЧемпионов по результатам в Fantasy Football 💪

Как вам такой вариант? 🤔 pic.twitter.com/qsRel8xeWD — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 мая 2019 г.

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