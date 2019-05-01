«Арсенал» — «Валенсия»: где и когда смотреть онлайн матча Лиги Европы

В четверг, 2 мая, Лондон охватит футбольная лихорадка, поскольку в этот день столичныйпроведет матч против испанскойв рамках полуфинала Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019 года. Следить за соблюдением правил игры будет известный французский арбитр Клеман Тюрпен. Старт поединка в 22:00 по мск.

Лондонский «Арсенал» всеми силами рвется к финалу, но, похоже, что команда выдыхается. Последние результаты в АПЛ свидетельствуют о проблемах с игровой формой — поражение в 3 играх подряд. В принципе «канониры» неплохо играют дома в этом сезоне, поэтому родные трибуны должны помочь хозяевам сделать шаг в сторону финала. Важность родных стен подтверждают 5 побед в 6 домашних матчах ЛЕ.

«Валенсия» борется за еврокубки. Гости еще не завершили гонку в Примере и вылет из Лиги Европы может поставить под удар европейские планы «бэтменов» на будущее. В плей-офф турнира «валенсийцы» ни разу не проигрывали — 5 побед в 6 поединках. При этом «оранжевым» почти все равно, где и с кем играть. В этот раз проблем может доставить дисквалификация Коклена, который является основным центральным полузащитникам команды. Остальные главные лица будут в четверг на поле.

Календарь и таблица Лиги Европы

Фаворитом этой пары перед предстоящим событием считается «Арсенал». Его победа оценивается коэффициентом 1.98, а вот на успех «Валенсии» букмекеры установили коэф 3.90.

Два возможных исхода на матч «Арсенал» — «Валенсия» предложили эксперты сайта LiveSport.Ru. Коэффициенты составляют 2.10 и 1.70.

В России игру покажут сразу два телеканала. Это Матч ТВ и Матч Футбол. Также трансляцию проведут на канале Футбол 1. Ну а для тех, кто любит следить за футболом онлайн, подойдет сайт LiveCup.Run. 0