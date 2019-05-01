«Андерлехту» присудили техническое поражение
globallookpress.com
Фанаты брюссельской команды активно использовали пиротехнику и в середине первого тайма начали бросать файеры и дымовые шашки на поле. На 32-й минуте при счете 2:0 в пользу «Стандарда» матч был остановлен, а позднее было принято решение о его отмене.
Помимо присуждения поражения клуб оштрафован на пять тысяч евро и проведет следующий домашний матч при закрытых трибунах, сообщает Eurosport.
«Андерлехт» после пяти матчей плей-офф занимает пятое место в турнирной таблице бельгийской лиги. 0