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    АПЛ. «Арсенал» примет «Борнмут», «Тоттенхэм» в гостях у «Челси»

    Обзор матчей 28-го тура английской Премьер-лиги

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    «Тоттенхэм» — «Челси»
    «Тоттенхэм» — «Челси»
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    С 26 по 27 февраля проходят матчи 27-го тура чемпионата Англии. Центральной встречей станет матч «Челси» и «Тоттенхэма» на «Стэмфорд Бридж».
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    «Кардифф Сити» — «Эвертон» 0:3

    В матче 28-го тура Английской Премьер-лиги «Кардифф» потерпел домашнее поражение от «Эвертона» — 0:3.

    В составе победителей дубль оформил Гильфи Сигурдссон, еще один мяч забил Доминик Калверт-Льюин.

    «Эвертон» с 36 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице, а «Кардифф» расположился на 17-й строчке, имея в активе 25 очков.

    В следующем туре «ириски» 3 марта примут «Ливерпуль», а «лазурные птицы» днем ранее на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном».

    АПЛ. 28-й тур
    «Кардифф» — «Эвертон» — 0:2 (0:1)
    Голы: Сигурдссон, 41 (0:1). Сигурдссон, 66 (0:2). Калверт-Льюин, 90+3 (0:3)«Кардифф»: Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон, Бакуна, Рид, Хойлетт (Мерфи, 68), Зохоре (Уорд, 81), Мендес-Лейнг (Патерсон, 69)«Эвертон»: Пикфорд, Ягелка, Коулман, Динь, Кин, Шнейдерлен, Сигурдссон (Андре Гомеш, 88), Гей, Уолкотт (Лукман, 83), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Бернард, 61)Предупреждения: Бакуна, 7. Моррисон, 14. Динь, 50. Мерфи, 81

    «Хаддерсфилд Таун» — «Вулверхэмптон» 1:0

    В матче 28-го тура английской премьер-лиги «Хаддерсфилд» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» — 1:0.

    Единственный мяч на 91-й минуте забил Стив Мунье.

    «Хаддерсфилд» с 14 очками занимает 20-е место в турнирной таблице, а «Вулверхэмптон» расположился на восьмой строчке, имея в активе 40 очков.

    В следующем туре «терьеры» 2 марта примут «Брайтон», а «волки» в тот же день дома сыграют с «Кардиффом».

    АПЛ. 27-й тур
    «Хаддерсфилд» — «Вулверхэмптон» — 1:0 (0:0)
    Гол: Мунье, 90+1«Хаддерсфилд»: Лессль, Конголо, Дурм, Шиндлер, Горенц-Станкович (Качунга, 83), Духани (Бакуна, 46), Хогг, Притчард (Муй, 78), Биллинг, Мунье, Грант«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 66), Дендонкер, Невеш, Хименес (Элдер Кошта, 79), Жота (Иван Кавалейру, 66)Предупреждения: Биллинг, 29. Беннетт, 43. Хогг, 84. Доэрти, 89

    «Лестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:1

    В другом матче отчетного тура «Лестер» на своем поле выиграл у «Брайтона» — 2:1.

    У хозяев забивали Демарэй Грэй и Джейми Варди, у гостей — Дэйви Преппер.

    «Лестер» с 35 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице, а «Брайтон» расположился на 16-й строчке, имея в активе 27 очков.

    В следующем туре «лисы» 3 марта на выезде сыграют с «Уотфордом», а «чайки» днем ранее примут «Хаддерсфилд».

    АПЛ. 28-й тур
    «Лестер» — «Брайтон» — 2:1 (1:0)
    Голы: Грэй, 10 (1:0). Варди, 63 (2:0). Преппер, 66 (2:1)«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Магуайр, Чилвелл, Тилеманс (Менди, 69), Ндиди, Барнс, Мэддисон (Окадзаки, 90+1), Варди (Ихеаначо, 90+6), Грэй«Брайтон»: Райан, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Гросс (Биссума, 51), Преппер, Стивенс (Искиэрдо, 81), Марч (Локадиа, 68), Кноккарт, МаррейПредупреждения: Монтойя, 23. Варди, 84

    «Ньюкасл Юнайтед» — «Бёрнли» 2:0

    Еще в одном матче 28-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» выиграл у «Бернли» (2:0).

    В составе победителей отличились Фабиан Шер и Шон Лонгстафф.

    «Ньюкасл» набрал 31 очко и занимает 13-е место в чемпионате Англии. У «Бернли» 30 очков и 15-е место.

    В следующем туре «Ньюкасл» на выезде сыграет с «Вест Хэмом», а «Бернли» примет «Кристал Пэлас».

    АПЛ. 28-й тур
    «Ньюкасл» — «Бернли» — 2:0 (2:0)
    Голы: Шер, 24 (1:0). Лонгстафф, 38 (2:0)«Ньюкасл»: Дубравка, Лежен, Шер, Манкильо, Ласкеллес, Ритчи, Хэйден, Альмирон (Дамметт, 80), Лонгстафф (Диаме, 85), Рондон, Перес (Хоселу, 87)«Бернли»: Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Хендрик, Макнейл (Брэйди, 46), Вуд (Выдра, 83), Гвюдмундссон, Барнс (Крауч, 71)Предупреждения: Лонгстафф, 22. Ми, 55. Хендрик, 60. Крауч, 88

    «Арсенал» — «Борнмут»

    27 февраля, 22:45 мск

    «Саутгемптон» — «Фулхэм»

    27 февраля, 22:45 мск

    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»

    27 февраля, 23:00 мск

    «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур»

    27 февраля, 23:00 мск

    «Ливерпуль» — «Уотфорд»

    27 февраля, 23:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»

    27 февраля, 23:00 мск

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