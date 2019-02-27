АПЛ. «Арсенал» примет «Борнмут», «Тоттенхэм» в гостях у «Челси»

«Кардифф Сити» — «Эвертон» 0:3
В матче 28-го тура Английской Премьер-лиги «Кардифф» потерпел домашнее поражение от «Эвертона» — 0:3.
В составе победителей дубль оформил Гильфи Сигурдссон, еще один мяч забил Доминик Калверт-Льюин.
«Эвертон» с 36 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице, а «Кардифф» расположился на 17-й строчке, имея в активе 25 очков.
В следующем туре «ириски» 3 марта примут «Ливерпуль», а «лазурные птицы» днем ранее на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном».
«Хаддерсфилд Таун» — «Вулверхэмптон» 1:0
В матче 28-го тура английской премьер-лиги «Хаддерсфилд» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» — 1:0.
Единственный мяч на 91-й минуте забил Стив Мунье.
«Хаддерсфилд» с 14 очками занимает 20-е место в турнирной таблице, а «Вулверхэмптон» расположился на восьмой строчке, имея в активе 40 очков.
В следующем туре «терьеры» 2 марта примут «Брайтон», а «волки» в тот же день дома сыграют с «Кардиффом».
«Лестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:1
В другом матче отчетного тура «Лестер» на своем поле выиграл у «Брайтона» — 2:1.
У хозяев забивали Демарэй Грэй и Джейми Варди, у гостей — Дэйви Преппер.
«Лестер» с 35 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице, а «Брайтон» расположился на 16-й строчке, имея в активе 27 очков.
В следующем туре «лисы» 3 марта на выезде сыграют с «Уотфордом», а «чайки» днем ранее примут «Хаддерсфилд».
«Ньюкасл Юнайтед» — «Бёрнли» 2:0
Еще в одном матче 28-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» выиграл у «Бернли» (2:0).
В составе победителей отличились Фабиан Шер и Шон Лонгстафф.
«Ньюкасл» набрал 31 очко и занимает 13-е место в чемпионате Англии. У «Бернли» 30 очков и 15-е место.
В следующем туре «Ньюкасл» на выезде сыграет с «Вест Хэмом», а «Бернли» примет «Кристал Пэлас».
«Арсенал» — «Борнмут»
27 февраля, 22:45 мск
«Саутгемптон» — «Фулхэм»
27 февраля, 22:45 мск
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»
27 февраля, 23:00 мск
«Челси» — «Тоттенхэм Хотспур»
27 февраля, 23:00 мск
«Ливерпуль» — «Уотфорд»
27 февраля, 23:00 мск