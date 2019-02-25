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    «Монако» одержал победу над «Лионом»

    Лига 1 Футбол Франции Монако Лион Календарь Лиги 1
    В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Монако» одержал домашнюю победу над «Лионом» — 2:0.

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    Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Желсон Мартинш принял мяч на радиусе штрафной площади, развернулся, сделал сначала ложный замах, а затем низом из-под защитника пробил точно в ближний угол ворот.

    На 27-й минуте Лопеш отобрал мяч на бровке у Дюбуа, далее ворвался в штрафную площадь и ударом низом в дальний угол ворот переиграл вратаря.

    На 71-й минуте гости получили право на пенальти за фол Глика в штрафной. Ожнако Мемфис Депай не сумел перегирать голкипера Субашича.

    Российский полузащитник хозяев поля Александр Головин вышел в старте и был заменен на 81-й минуте. Вместо него на поле появился Жан-Эде Аолу.

    «Монако» с 25 очками поднялся на 16-е место в турнирной таблице, а «Лион» расположился на третьей строчке, имея в активе 46 очков. 0

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