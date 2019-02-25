«Монако» одержал победу над «Лионом»

В матче 26-го тура французской Лиги 1одержал домашнюю победу над— 2:0.

Фрагмент матча twitter.com/AS_Monaco 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Желсон Мартинш принял мяч на радиусе штрафной площади, развернулся, сделал сначала ложный замах, а затем низом из-под защитника пробил точно в ближний угол ворот.

На 27-й минуте Лопеш отобрал мяч на бровке у Дюбуа, далее ворвался в штрафную площадь и ударом низом в дальний угол ворот переиграл вратаря.

На 71-й минуте гости получили право на пенальти за фол Глика в штрафной. Ожнако Мемфис Депай не сумел перегирать голкипера Субашича.

Российский полузащитник хозяев поля Александр Головин вышел в старте и был заменен на 81-й минуте. Вместо него на поле появился Жан-Эде Аолу.

«Монако» с 25 очками поднялся на 16-е место в турнирной таблице, а «Лион» расположился на третьей строчке, имея в активе 46 очков. 0