«Валенсия» упустила победу над «Леганесом»

«Леганес» — «Валенсия»
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Матч завершился вничью — 1:1.
Гости вышли вперед на 22-й минуте — отличился Жоффре Кондогбия. Но в концовке встречи хозяева ушли от поражения — счет сравнял Мартин Брайтвайт.
Российский хавбек Денис Черышев провел на поле весь матч.
«Валенсия» набрала 33 очка и занимает восьмое место в таблице Примеры. «Леганес» (30 очков) идет двенадцатым.
Напомним, «Валенсия» стала соперником «Краснодара» по 1/8 финала Лиги Европы.
Примера. 25-й тур
«Леганес» — «Валенсия» — 1:1 (0:1)
Голы: Кондогбия, 22 (0:1). Брэйтуэйт, 89 (1:1)«Леганес»: Куэльяр, Ньом, Омеруо, Сиовас, Бустинса (Хуанфран, 80), Кравец (Эль-Жар, 65), Рубен Перес, Весга (Каррильо, 71), Оскар Родригес, Брэйтуэйт, Эн-Несири«Валенсия»: Нету, Ронкалья, Пиччини, Хосе Гайя (Диакаби, 78), Габриэл Паулиста, Кокелен (Парехо, 82), Кондогбия, Солер, Родриго (Гамейро, 70), Черышев, СобриноПредупреждения: Кравец, 21. Хосе Гайя, 25. Нету, 67. Оскар Родригес, 69. Бустинса, 72. Рубен Перес, 84. Гамейро, 90. Эн-Несири, 90+4