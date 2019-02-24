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    Коломейцев вернется в строй до конца марта

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    Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев вернулся в общую группу игроков команды и полностью восстановится после травмы до конца марта.

    Александр Коломейцев
    Александр Коломейцев
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    Об этом рассказал врач «железнодорожников» Никита Карлицкий.

    «Саша — большой молодец. Он присоединился к общей группе, проходит этап набора формы. У него есть небольшие ограничения, но они связаны только с физической готовностью — в остальном Александр здоров.

    Сколько нужно времени, чтобы быть готовым на все сто процентов? Сложно сказать: все будет зависеть от адаптации. Все-таки индивидуальные тренировки — это одни нагрузки, а командные — другие. Посмотрим, как он перестроится. Думаю, максимум до конца марта он уже будет полностью готов. Возможно, намного быстрее.

    Отмечу бойцовские качества Саши — он выполнял все предписания врачей, не пропускал ни одного упражнения, все делал качественно и четко. Посмотрите, как он рад тренироваться в общей группе! Александр получает удовольствие от футбола, а хорошее настроение только поможет ему быстрее вернуться в строй», — приводит слова Карлицкого официальный сайт «Локомотива».

    Коломейцев получил травму на летних сборах в 2018 году, в октябре 30-летний полузащитник был прооперирован на одном из суставов в Мадриде. 0

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