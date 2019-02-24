Коломейцев вернется в строй до конца марта

Полузащитник «Локомотива»вернулся в общую группу игроков команды и полностью восстановится после травмы до конца марта.

Об этом рассказал врач «железнодорожников» Никита Карлицкий.

«Саша — большой молодец. Он присоединился к общей группе, проходит этап набора формы. У него есть небольшие ограничения, но они связаны только с физической готовностью — в остальном Александр здоров.

Сколько нужно времени, чтобы быть готовым на все сто процентов? Сложно сказать: все будет зависеть от адаптации. Все-таки индивидуальные тренировки — это одни нагрузки, а командные — другие. Посмотрим, как он перестроится. Думаю, максимум до конца марта он уже будет полностью готов. Возможно, намного быстрее.

Отмечу бойцовские качества Саши — он выполнял все предписания врачей, не пропускал ни одного упражнения, все делал качественно и четко. Посмотрите, как он рад тренироваться в общей группе! Александр получает удовольствие от футбола, а хорошее настроение только поможет ему быстрее вернуться в строй», — приводит слова Карлицкого официальный сайт «Локомотива».

Коломейцев получил травму на летних сборах в 2018 году, в октябре 30-летний полузащитник был прооперирован на одном из суставов в Мадриде. 0