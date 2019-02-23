АПЛ. «Вест Хэм» выиграл у «Фулхэма», «МЮ» встретится с «Ливерпулем»

«Кардифф» — «Уотфорд» — 1:5
«Уотфорд» в выездном матче 27-го тура разгромил «Кардифф Сити».
В составе победителей хет-трик оформил Жерар Деулофеу, а дублем отметился Трой Дини. Единственный гол у «Кардиффа» забил Сулейман Бамба.
У «Уотфорда» после этой игры в активе 40 очков, у «Кардиффа» осталось 25.
«Вест Хэм» — «Фулхэм» — 3:1
«Вест Хэм» на своем поле обыграл аутсайдера АПЛ. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1.
Гости вышли вперед уже на 3-й минуте после точного удара Райана Бабеля. В середине первого тайма Хавьер Эрнандес счет сравнял, а еще до перерыва Исса Диоп вывел «Вест Хэм» вперед. В компенсированное ко второму тайму время точку в игре поставил Майкл Антонио.
«Вест Хэм» набрал 36 очков и идет в АПЛ девятым. У «Фулхэма» — 17 очков и девятнадцатая строчка.
«Бернли» — «Тоттенхэм»
23 февраля, 15:30 мск
«Борнмут» — «Вулверхэмптон»
23 февраля, 18:00 мск
«Ньюкасл» — «Хаддерсфилд»
23 февраля, 18:00 мск
«Лестер» — «Кристал Пэлас»
23 февраля, 20:30 мск
«Арсенал» — «Саутгемптон»
24 февраля, 17:05 мск
«Манчестер Юнайтед — "Ливерпуль"
24 февраля, 17:05 мск
"Челси" — "Брайтон"
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