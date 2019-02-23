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    АПЛ. «Вест Хэм» выиграл у «Фулхэма», «МЮ» встретится с «Ливерпулем»

    Обзор матчей 27-го тура английской Премьер-лиги

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    С 22 по 24 февраля проходят матчи 27-го тура чемпионата Англии
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    «Кардифф» — «Уотфорд» — 1:5

    «Уотфорд» в выездном матче 27-го тура разгромил «Кардифф Сити».

    В составе победителей хет-трик оформил Жерар Деулофеу, а дублем отметился Трой Дини. Единственный гол у «Кардиффа» забил Сулейман Бамба.

    У «Уотфорда» после этой игры в активе 40 очков, у «Кардиффа» осталось 25.

    АПЛ. 27-й тур
    «Кардифф Сити» — «Уотфорд» — 1:5 (0:1)
    Голы: Деулофеу, 18 (0:1). Деулофеу, 61 (0:2). Деулофеу, 63 (0:3). Дини, 73 (0:4). Бамба, 82 (1:4). Дини, 90+1 (1:5)«Кардифф Сити»: Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Бакуна, Раллс (Мендес-Лейнг, 67), Патерсон, Артер, Мерфи (Хойлетт, 56), Ньясс (Зохоре, 71)«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Янмат, Каткарт, Масина, Капуэ (Клеверли, 80), Перейра (Кина, 71), Дукуре, Хьюз, Дини, Деулофеу (Грэй, 85)Предупреждения: Капуэ, 30. Перейра, 55. Патерсон, 85

    «Вест Хэм» — «Фулхэм» — 3:1

    «Вест Хэм» на своем поле обыграл аутсайдера АПЛ. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1.

    Гости вышли вперед уже на 3-й минуте после точного удара Райана Бабеля. В середине первого тайма Хавьер Эрнандес счет сравнял, а еще до перерыва Исса Диоп вывел «Вест Хэм» вперед. В компенсированное ко второму тайму время точку в игре поставил Майкл Антонио.

    «Вест Хэм» набрал 36 очков и идет в АПЛ девятым. У «Фулхэма» — 17 очков и девятнадцатая строчка.

    АПЛ. 27-й тур
    Вест Хэм — Фулхэм 3:1 (2:1)
    Голы: Бабел, 3 (0:1), Эрнандес, 29 (1:1), Диоп, 40 (2:1), Антонио, 90 (3:1)«Вест Хэм»: Фабианьски, Диоп, Крессуэлл, Огбонна, Райс, Антонио, Снодграсс, Фелипе Андерсон (Лансини, 76), Нобл, Сабалета (Фредерикс, 46), Эрнандес (Арнаутович, 64)«Фулхэм»: Рико, Одои, Нордтвейт, Рим, Чемберс, Сессеньон (Маркович, 46), Сери (Замбо-Ангисса, 46), Бабел, Кэрни, Брайен, МитровичПредупреждения: Брайен (45), Лансини (83)

    «Бернли» — «Тоттенхэм»

    23 февраля, 15:30 мск

    «Борнмут» — «Вулверхэмптон»

    23 февраля, 18:00 мск

    «Ньюкасл» — «Хаддерсфилд»

    23 февраля, 18:00 мск

    «Лестер» — «Кристал Пэлас»

    23 февраля, 20:30 мск

    «Арсенал» — «Саутгемптон»

    24 февраля, 17:05 мск

    «Манчестер Юнайтед — "Ливерпуль"

    24 февраля, 17:05 мск

    "Челси" — "Брайтон"

    перенесен

    "Эвертон" — "Манчестер Сити" — 0:2

    состоялся 6 февраля

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