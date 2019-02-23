АПЛ. «Вест Хэм» выиграл у «Фулхэма», «МЮ» встретится с «Ливерпулем»

С 22 по 24 февраля проходят матчи 27-го тура чемпионата Англии

«Кардифф» — «Уотфорд» — 1:5

«Уотфорд» в выездном матче 27-го тура разгромил «Кардифф Сити».

В составе победителей хет-трик оформил Жерар Деулофеу, а дублем отметился Трой Дини. Единственный гол у «Кардиффа» забил Сулейман Бамба.

У «Уотфорда» после этой игры в активе 40 очков, у «Кардиффа» осталось 25.

АПЛ. 27-й тур «Кардифф Сити» — «Уотфорд» — 1:5 (0:1) Голы: Деулофеу, 18 (0:1). Деулофеу, 61 (0:2). Деулофеу, 63 (0:3). Дини, 73 (0:4). Бамба, 82 (1:4). Дини, 90+1 (1:5)«Кардифф Сити»: Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Бакуна, Раллс (Мендес-Лейнг, 67), Патерсон, Артер, Мерфи (Хойлетт, 56), Ньясс (Зохоре, 71)«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Янмат, Каткарт, Масина, Капуэ (Клеверли, 80), Перейра (Кина, 71), Дукуре, Хьюз, Дини, Деулофеу (Грэй, 85)Предупреждения: Капуэ, 30. Перейра, 55. Патерсон, 85

«Вест Хэм» — «Фулхэм» — 3:1

«Вест Хэм» на своем поле обыграл аутсайдера АПЛ. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1.

Гости вышли вперед уже на 3-й минуте после точного удара Райана Бабеля. В середине первого тайма Хавьер Эрнандес счет сравнял, а еще до перерыва Исса Диоп вывел «Вест Хэм» вперед. В компенсированное ко второму тайму время точку в игре поставил Майкл Антонио.

«Вест Хэм» набрал 36 очков и идет в АПЛ девятым. У «Фулхэма» — 17 очков и девятнадцатая строчка.

АПЛ. 27-й тур Вест Хэм — Фулхэм 3:1 (2:1) Голы: Бабел, 3 (0:1), Эрнандес, 29 (1:1), Диоп, 40 (2:1), Антонио, 90 (3:1)«Вест Хэм»: Фабианьски, Диоп, Крессуэлл, Огбонна, Райс, Антонио, Снодграсс, Фелипе Андерсон (Лансини, 76), Нобл, Сабалета (Фредерикс, 46), Эрнандес (Арнаутович, 64)«Фулхэм»: Рико, Одои, Нордтвейт, Рим, Чемберс, Сессеньон (Маркович, 46), Сери (Замбо-Ангисса, 46), Бабел, Кэрни, Брайен, МитровичПредупреждения: Брайен (45), Лансини (83)

«Бернли» — «Тоттенхэм»

23 февраля, 15:30 мск

«Борнмут» — «Вулверхэмптон»

23 февраля, 18:00 мск

«Ньюкасл» — «Хаддерсфилд»

23 февраля, 18:00 мск

«Лестер» — «Кристал Пэлас»

23 февраля, 20:30 мск

«Арсенал» — «Саутгемптон»

24 февраля, 17:05 мск

«Манчестер Юнайтед — "Ливерпуль"

24 февраля, 17:05 мск

"Челси" — "Брайтон"

перенесен

"Эвертон" — "Манчестер Сити" — 0:2

состоялся 6 февраля