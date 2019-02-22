Семак: Испанские команды уверенно выступают у себя дома

Главный тренерподелился мнением об итогах жеребьевки, по итогам которой в соперники петербургскому клубу достался

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«Все испанские команды очень хорошо контролируют мяч и уверенно выступают у себя дома. Это сильный чемпионат, один из лучших. Так что нас ждут две очередные тяжёлые встречи. Посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, мы будем выглядеть лучше и в плане качества, и в плане состояния, появится тонус, и мы сможем сыграть как можно увереннее.

Я думаю, что турнирная ситуация в чемпионате не влияет на состояние соперника. Наоборот, не самое удачное выступление в лиге — очень серьёзная мотивация к тому, чтобы реабилитироваться и как можно более удачно сыграть в другом турнире.

Конечно, всегда лучше начинать на выезде, ведь тогда появляется возможность уже на своем поле варьировать рисунок, игру, понимая, что именно нужно. Но в любом случае противостояние состоит из двух матчей, поэтому большого значения тот факт, что мы начнем на "Газпром Арене", не имеет», — цитирует Семака пресс-служба питерцев.

Матч на поле «Зенита» пройдет 7 марта, а ответный — 14-го. 0