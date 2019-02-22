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    Мусаев: «Краснодар» рад жребию

    Краснодар Лига Европы Валенсия Календарь Лиги Европы
    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что его команда будет рада встретиться с «Валенсией» в матчах 1/8 финала Лиги Европы.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев
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    35-летний специалист добавил, что игры против такого соперника позволят «быкам» прибавить в мастерстве.

    «Валенсия» — клуб с большой историей, в его составе есть ряд игроков серьезного европейского уровня. Он показывает хорошие результаты как в Лиге Европы, так и Кубке Испании, где дошел до полуфинала и сражается за выход в финал.

    Мы рады этому жребию, потому что только встречаясь с соперниками такого уровня можем расти, прибавлять в мастерстве, как индивидуально, так и как команда в целом«, — цитирует Мусаева пресс-служба клуба.

    Первая игра пройдет на поле "Валенсии" 7 марта. Ответная — в России 14 марта. 0

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