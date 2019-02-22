Мусаев: «Краснодар» рад жребию

Мурад Мусаев
ФК «Краснодар»
35-летний специалист добавил, что игры против такого соперника позволят «быкам» прибавить в мастерстве.
«Валенсия» — клуб с большой историей, в его составе есть ряд игроков серьезного европейского уровня. Он показывает хорошие результаты как в Лиге Европы, так и Кубке Испании, где дошел до полуфинала и сражается за выход в финал.
Мы рады этому жребию, потому что только встречаясь с соперниками такого уровня можем расти, прибавлять в мастерстве, как индивидуально, так и как команда в целом«, — цитирует Мусаева пресс-служба клуба.
Первая игра пройдет на поле "Валенсии" 7 марта. Ответная — в России 14 марта. 0