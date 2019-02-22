ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид де ХеаТоп-10 вратарей мира. От легенды «Ювентуса» до лучшего игрока Словении последних лет
  • 00:49
    • «Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, сыграв вничью с «Байером»
  • 22:45
    • «Зенит» победил «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
  • 19:36
    • Дзагоев завершил сезон из-за операции на «крестах»
  • 00:54
    • Киевское «Динамо» одолело «Олимпиакос» и вышло в 1/8 финала ЛЕ
  • 00:51
    • «Челси» пробился в 1/8 финала ЛЕ, разгромив «Мальме»
    Все новости спорта

    «Челси» пробился в 1/8 финала ЛЕ, разгромив «Мальме»

    Лига Европы Челси Футбол Англии Бенфика Португалия Галатасарай Календарь Лиги Европы
    Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над шведским «Мальме» (2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Хозяева открыли счет в матче на 55-й минуте. Канте здорово перехватил мяч в центре поля, разогнал атаку, сыграл налево Виллиану, который выполнил прострел во вратарскую и Оливье Жиру спокойно замкнул прострел, переправив сферу в сетку ворот.

    На 72-й минуте «Мальме» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Расмус Бенгтссон.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Спустя минуту «Челси» удвоил преимущество. Росс Баркли великолепно исполнил штрафной удар, перебросив стенку и отправив игровой снаряд точно под перекладину в угол ворот.

    А на 83-й минуте Виллиан перевёл мяч с левого фланга на правый край штрафной, откуда Хадсон-Одои приложился по мячу и сильным ударом низом отправил мяч в дальний угол ворот.

    Первый матч завершился победой «Челси» со счетом 2:1 и по сумме двух матчей лондонский клуб вышел в следующий раунд соревнований.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
    «Челси» (Англия) — «Мальме» (Швеция) — 3:0 (0:0)
    Голы: Жиру, 55 (1:0). Баркли, 74 (2:0). Хадсон-Одои, 84 (3:0)«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта (Ампаду, 80), Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Баркли (Жоржинью, 76), Ковачич, Канте (Лофтус-Чик, 76), Хадсон-Одои, Виллиан, Жиру«Мальме»: Далин, Сафари, Бенгтссон, Нильсен, Виндхейм, Рикс, Кристиансен (Левицки, 72), Траустасон (Галл, 72), Баширу, Розенберг (Страндберг, 62), АнтонссонПредупреждения: Баркли, 18. Сафари, 31. Розенберг, 44. Кристиансен, 51. Бенгтссон, 52Удаление: Бенгтссон, 73

    В другом матче 1/16 финала пражская «Славия» на выезде одержала победу над бельгийским «Генком» — 4:1.

    В составе победителей дубль оформил Милан Шкода (64, 68), еще по голу забили Владимир Цоуфаль (23) и Ибрагим Траоре (53). За «Генк» отличился Леандро Троссард (10).

    Первый матч завершился со счетом 0:0. По сумме двух матчей чешский клуб прошел в 1/8 финала.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Еще в одном матче лиссабонская «Бенфика» на своем поле сыграла вничью с турецким «Галатасараем» — 0:0.

    Первый матч закончился победой португальского клуба со счетом 2:1. По сумме двух матчей «Бенфика» вышла в 1/8 финала. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Грустный вечер «Арсенала». Команда Эмери не справилась с БАТЭ
  • 15/02/2019 в 11:30
    •
  • Прогноз
  • «Страсбур» — «Лилль»
  • 1.50
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Вашингтон» серию неудач в играх с «Торонто»?
  • «Торонто» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Сумеет ли «Каролина» Свечникова снова обыграть «Флориду» Дадонова?
  • «Флорида» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Сан-Хосе» по силам снова одолеть «Питтсбург» Малкина
  • «Питтсбург» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Чикаго» Хоккей НХЛ. Гол Анисимова, 26 сейвов Варламова и седьмая кряду победа «Бостона»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 февраля Вчера в 09:020
  • 22:54
    • «Шахтер» проиграл «Айнтрахту» и вылетел из Лиги Европы
  • 22:52
    • «Наполи» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Цюрих»
  • 22:49
    • «Арсенал» разгромил БАТЭ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
    Марк-Андре тер Стеген Футбол Сборная самых недооцененных игроков Лиги чемпионовОдиннадцать игроков, которые помогли своим командам достичь плей-офф ЛЧ в этом сезоне 20/02/2019 в 20:000
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выбьет ли «Зенит» аутсайдера турецкой Суперлиги?
  • 10.11
    •
  • 01:04
    • «Бетис» уступил «Ренну» и вылетел из ЛЕ
  • 00:30
    • Фурсенко: «Зенит» выступил очень сильно в матче против «Фенербахче»
  • 00:20
    • Азмун получает дополнительную энергию от поддержки болельщиков
    Маурицио Сарри Футбол Спасти Сарри. Четыре простых шага для выхода из кризисаУ Маурицио Сарри все еще есть шансы остаться у руля «Челси» после серии неудач, но надо менять ситуацию 20/02/2019 в 18:280
  • 22:48
    • «Валенсия» второй раз обыграла «Селтик» в 1/16 финала Лиги Европы
  • 21:52
    • ЦСКА выиграл у «Гран Канарии» в Евролиге
  • 21:43
    • «Зенит» обыгрывает «Фенербахче» после первого тайма
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие