«Челси» пробился в 1/8 финала ЛЕ, разгромив «Мальме»

Хозяева открыли счет в матче на 55-й минуте. Канте здорово перехватил мяч в центре поля, разогнал атаку, сыграл налево Виллиану, который выполнил прострел во вратарскую и Оливье Жиру спокойно замкнул прострел, переправив сферу в сетку ворот.
На 72-й минуте «Мальме» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Расмус Бенгтссон.
Спустя минуту «Челси» удвоил преимущество. Росс Баркли великолепно исполнил штрафной удар, перебросив стенку и отправив игровой снаряд точно под перекладину в угол ворот.
А на 83-й минуте Виллиан перевёл мяч с левого фланга на правый край штрафной, откуда Хадсон-Одои приложился по мячу и сильным ударом низом отправил мяч в дальний угол ворот.
Первый матч завершился победой «Челси» со счетом 2:1 и по сумме двух матчей лондонский клуб вышел в следующий раунд соревнований.
В другом матче 1/16 финала пражская «Славия» на выезде одержала победу над бельгийским «Генком» — 4:1.
В составе победителей дубль оформил Милан Шкода (64, 68), еще по голу забили Владимир Цоуфаль (23) и Ибрагим Траоре (53). За «Генк» отличился Леандро Троссард (10).
Первый матч завершился со счетом 0:0. По сумме двух матчей чешский клуб прошел в 1/8 финала.
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Еще в одном матче лиссабонская «Бенфика» на своем поле сыграла вничью с турецким «Галатасараем» — 0:0.
Первый матч закончился победой португальского клуба со счетом 2:1. По сумме двух матчей «Бенфика» вышла в 1/8 финала. 0