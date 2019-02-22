«Челси» пробился в 1/8 финала ЛЕ, разгромив «Мальме»

Лондонскийодержал домашнюю победу над шведским(2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Фрагмент матча twitter.com/ChelseaFC 1000 Фрибет для всех Забрать!

Хозяева открыли счет в матче на 55-й минуте. Канте здорово перехватил мяч в центре поля, разогнал атаку, сыграл налево Виллиану, который выполнил прострел во вратарскую и Оливье Жиру спокойно замкнул прострел, переправив сферу в сетку ворот.

На 72-й минуте «Мальме» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Расмус Бенгтссон.

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Спустя минуту «Челси» удвоил преимущество. Росс Баркли великолепно исполнил штрафной удар, перебросив стенку и отправив игровой снаряд точно под перекладину в угол ворот.

А на 83-й минуте Виллиан перевёл мяч с левого фланга на правый край штрафной, откуда Хадсон-Одои приложился по мячу и сильным ударом низом отправил мяч в дальний угол ворот.

Первый матч завершился победой «Челси» со счетом 2:1 и по сумме двух матчей лондонский клуб вышел в следующий раунд соревнований.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч «Челси» (Англия) — «Мальме» (Швеция) — 3:0 (0:0) Голы: Жиру, 55 (1:0). Баркли, 74 (2:0). Хадсон-Одои, 84 (3:0)«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта (Ампаду, 80), Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Баркли (Жоржинью, 76), Ковачич, Канте (Лофтус-Чик, 76), Хадсон-Одои, Виллиан, Жиру«Мальме»: Далин, Сафари, Бенгтссон, Нильсен, Виндхейм, Рикс, Кристиансен (Левицки, 72), Траустасон (Галл, 72), Баширу, Розенберг (Страндберг, 62), АнтонссонПредупреждения: Баркли, 18. Сафари, 31. Розенберг, 44. Кристиансен, 51. Бенгтссон, 52Удаление: Бенгтссон, 73

В другом матче 1/16 финала пражская «Славия» на выезде одержала победу над бельгийским «Генком» — 4:1.

В составе победителей дубль оформил Милан Шкода (64, 68), еще по голу забили Владимир Цоуфаль (23) и Ибрагим Траоре (53). За «Генк» отличился Леандро Троссард (10).

Первый матч завершился со счетом 0:0. По сумме двух матчей чешский клуб прошел в 1/8 финала.

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Еще в одном матче лиссабонская «Бенфика» на своем поле сыграла вничью с турецким «Галатасараем» — 0:0.

Первый матч закончился победой португальского клуба со счетом 2:1. По сумме двух матчей «Бенфика» вышла в 1/8 финала. 0