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    Гол Форнальса вывел «Вильярреал» в 1/8 финала ЛЕ

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    «Вильярреал» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью со «Спортингом» — 1:1.

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    Лиссабонская команда повела в счете под занавес первого тайма, когда отличиться удалось Бруну Фернандешу.

    Впрочем, уже на 50-й минуте «Спортинг» остался в меньшинстве — Жефферсон получил вторую желтую карточку.

    «Желтая субмарина» воспользовалась численным преимуществом на 80-й минуте. Автором гола стал Пабло Форнальс.

    Лига Европы. 1/16 финала
    «Вильярреал» — «Спортинг» — 1:1 (0:1)
    Голы: 0:1 — 45+1 Бруну Фернандеш, 1:1 — 80 Форнальс«Вильярреал»: Фернандес, Фунес Мори, Руис, Мигелон (Касорла, 71), Марио Гаспар, Тригерос, Педраса, Хави Фуэго (Иборра, 63), Форнальс, Раба (Токо-Экамби, 57), Морено«Спортинг»: Сален, Коатес, Борха, Жефферсон, Илори, Вендел, Гудель, Бруну Фернандеш, Ристовски (Луис Феллипе, 83), Диаби (Рафинья, 77), ДостПредупреждения: Жефферсон (35), Бруну Фернандеш (44), Морено (51), Илори (51)Удаление: Жефферсон (50)

    По сумме двух встреч «Вильярреал» выиграл противостояние 2:1 и вышел в 1/8 финала. 0

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