ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк-Андре тер СтегенСборная самых недооцененных игроков Лиги чемпионов
  • 01:17
    • ПСЖ на своем поле разгромил «Монпелье»
  • 00:59
    • «МанСити» вырвал выездную победу в матче с «Шальке»
  • 00:56
    • «Ювентус» уступил «Атлетико» в Мадриде
  • 22:46
    • ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ
  • 21:57
    • «Севилья» победила «Лацио» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
    Все новости спорта

    ПСЖ на своем поле разгромил «Монпелье»

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Монпелье Календарь Лиги 1
    В перенесенном матче семнадцатого тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на своем поле разгромил «Монпелье» со счетом 5:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей голами отметились Левен Кюрзава, Килиан Мбаппе, Кристофер Нкунку и Анхель Ди Мария.

    Еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Виторину Илтон.

    Единственный гол «Монпелье» в ворота соперника забил Флоран Молле .

    ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице с 65 очками, а «Монпелье» идет на 6-й строчке — 38 очков.

    Лига 1. 17-й тур
    «ПСЖ» — «Монпелье» — 5:1 (2:1)
    Голы: Кюрзава, 13 (1:0). Молле, 31 (1:1). Ди Мария, 45+1 (2:1). Нкунку, 73 (3:1). Илтон, 78 — в свои ворота (4:1). Мбаппе, 79 (5:1)«ПСЖ»: Буффон, Дани Алвес (Дагба, 77), Кюрзава, Маркиньюс, Кимпембе, Керер (Диаби, 83), Дракслер, Верратти, Ди Мария (Шупо-Мотинг, 68), Мбаппе, Нкунку«Монпелье»: Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш (Козза, 19), Ойонго, Агилар, Ле Таллек (Лан, 81), Молле, Скири, Шкулетич, Лаборд (Самбия, 74)Предупреждения: Ойонго, 59. Дани Алвес, 64. Верратти, 67
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 12-18 февраля
  • 18/02/2019 в 20:21
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Фенербахче»
  • 1.73
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Чикаго» по силам снова победить «Детройт»
  • «Детройт» — «Чикаго». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Сумеет ли кризисный «Колорадо» продлить серию неудач «Виннипега»?
  • «Колорадо» — «Виннипег». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Атака «Калгари» против обороны «Айлендерс» — что окажется эффективнее?
  • «Калгари» — «Нью-Йорк Айлендерс». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол Немецкое качество. «Бавария» добыла ценную ничью на «Энфилде»Пять главных выводов по первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 11:080
  • 18:56
    • «Краснодар» объявил о подписании Скопинцева
  • 18:38
    • «Автомобилист» разобрался с «Сибирью»
  • 18:24
    • «Куньлунь» забросил шесть шайб «Адмиралу»
    Хоккеисты «Сент-Луиса» Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» и «Тампа» продлили победные серии, решающий гол НаместниковаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля Вчера в 09:180
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МанСити» не оставит шансов «Шальке»
  • 4.33
    •
  • 01:56
    • Стерлинг: Мы сами усложняли себе жизнь в матче с «Шальке»
  • 01:45
    • Сане: Мне было немного грустно за «Шальке»
  • 01:32
    • Кьеллини: Знали, что «Атлетико» опасен на «стандартах»
    Юрген Клопп Футбол Как отказ «Баварии» нанять Юргена Клоппа изменил ход футбольной историиРассказываем, как наставник «Ливерпуля» сумел изменить «Баварию», не тренируя ее 19/02/2019 в 21:150
  • 17:59
    • Елисеев стал пятым в индивидуальной гонке чемпионата Европы
  • 17:35
    • Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште
  • 14:57
    • Венгер начал переговоры с ПСЖ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие