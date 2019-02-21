ПСЖ на своем поле разгромил «Монпелье»

Фрагмент матча
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В составе победителей голами отметились Левен Кюрзава, Килиан Мбаппе, Кристофер Нкунку и Анхель Ди Мария.
Еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Виторину Илтон.
Единственный гол «Монпелье» в ворота соперника забил Флоран Молле .
ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице с 65 очками, а «Монпелье» идет на 6-й строчке — 38 очков.
Лига 1. 17-й тур
«ПСЖ» — «Монпелье» — 5:1 (2:1)
Голы: Кюрзава, 13 (1:0). Молле, 31 (1:1). Ди Мария, 45+1 (2:1). Нкунку, 73 (3:1). Илтон, 78 — в свои ворота (4:1). Мбаппе, 79 (5:1)«ПСЖ»: Буффон, Дани Алвес (Дагба, 77), Кюрзава, Маркиньюс, Кимпембе, Керер (Диаби, 83), Дракслер, Верратти, Ди Мария (Шупо-Мотинг, 68), Мбаппе, Нкунку«Монпелье»: Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш (Козза, 19), Ойонго, Агилар, Ле Таллек (Лан, 81), Молле, Скири, Шкулетич, Лаборд (Самбия, 74)Предупреждения: Ойонго, 59. Дани Алвес, 64. Верратти, 67