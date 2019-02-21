ПСЖ на своем поле разгромил «Монпелье»

В перенесенном матче семнадцатого тура чемпионата Франциина своем поле разгромилсо счетом 5:1.

Фрагмент матча twitter.com/PSG_inside 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей голами отметились Левен Кюрзава, Килиан Мбаппе, Кристофер Нкунку и Анхель Ди Мария.

Еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Виторину Илтон.

Единственный гол «Монпелье» в ворота соперника забил Флоран Молле .

ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице с 65 очками, а «Монпелье» идет на 6-й строчке — 38 очков.