Семак: Мы играем с «Фенербахче» дома и нужно больше атаковать

Главный тренер «Зенит»рассказал о готовности к ответному матчу св 1/16 финала Лиги Европы.

В первом матче «Зенит» проиграл в Стамбуле со счетом 0:1.

«Игра соперника отличается в зависимости от того, играют они дома или на выезде. Здесь с этой стороны нам будет легче.

Это очень опытная команда, которая имеет небольшое преимущество, которая умеет играть в футбол. Нас ждет сложный матч. Как он сложится — увидим завтра.

Ерохин перенес операцию, он не тренируется. Шатов тоже не тренируется в общей группе.

Что касается Маркизио, в игре никаких проблем не было, никаких повреждений в матче он не получал. Здесь имеет место быть рецидив старых проблем, поэтому он не тренируется и не сможет сыграть завтра.

Что касается первого матча, то не понравилось, как выглядела наша группа атаки. Что касается футболистов центра, то в связи с травмированными игроками выбор не очень большой.

Вероятность изменений достаточно высока. В первом матче делали ставку на более опытного Краневиттера с Барриосом в центре. Сейчас ситуация изменилась. Мы играем дома и нужно больше атаковать.

Может ли получить свой шанс Леон Мусаев? Конечно, может, как и все игроки, которые готовятся. Мы его выпускаем, смотрим, проверяем, насколько он готов справляться с волнением.

Мы понимаем, что это молодой футболист, и ему нужно время, чтобы адаптироваться к игре», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0