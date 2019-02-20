«Шальке» — «Манчестер Сити»: счет 2:1 после первого тайма

Гельзенкирхенскийна своем поле обыгрывает(2:1) после первого тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/s04_us 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче на 18-й минуте открыли гости. Грубейший ляп в обороне «Шальке» привел к голу «Манчестер Сити».

Ферман выбил мяч низом, но передача на Салифа Сане получилась слабой и была перехвачена. Силва вышел на ворота «Шальке» под острым углом, Ферману пришлось бежать на него, а Давид покатил мяч в центр штрафной, где Серхио Агуэро спокойно переправил его в сетку.

Отыграться хозяев удалось в концовке тайма. На 38-й минуте мяч попал в руку Николаса Отменди в штрафной «Сити». Арбитр, после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который реализовал Набиль Бенталеб.

На 45-й минуте Фернандиньо толкнул Салифа Сане в штрафной «МанСити», прежде чем Эдерсон выбил мяч. «Шальке» получил право на второй пенальти, который также реализовал Бенталеб.

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