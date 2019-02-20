«Шальке» — «Манчестер Сити»: счет 2:1 после первого тайма

Счет в матче на 18-й минуте открыли гости. Грубейший ляп в обороне «Шальке» привел к голу «Манчестер Сити».
Ферман выбил мяч низом, но передача на Салифа Сане получилась слабой и была перехвачена. Силва вышел на ворота «Шальке» под острым углом, Ферману пришлось бежать на него, а Давид покатил мяч в центр штрафной, где Серхио Агуэро спокойно переправил его в сетку.
Отыграться хозяев удалось в концовке тайма. На 38-й минуте мяч попал в руку Николаса Отменди в штрафной «Сити». Арбитр, после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который реализовал Набиль Бенталеб.
На 45-й минуте Фернандиньо толкнул Салифа Сане в штрафной «МанСити», прежде чем Эдерсон выбил мяч. «Шальке» получил право на второй пенальти, который также реализовал Бенталеб.