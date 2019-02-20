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    Женезьо рассчитывал на большее в матче с «Барселоной»

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    Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо поделился эмоциями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Брюно Женезьо
    Брюно Женезьо
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    «Мы надеялись добиться большего сегодня. У нас были для этого ситуации в первом тайме. Но во втором тайме нам пришлось очень много терпеть, а еще, на мой взгляд, мы дали соперникам создать слишком много моментов. У нас все еще есть шансы пройти дальше.

    Мы слишком быстро отдавали мяч, и это привело к тому, что нам приходилось отбивать атаку за атакой. Но мы все еще в игре после половины противостояния.

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    • Думаю, что иногда нам не хватало технического мастерства при контроле мяча, особенно во втором тайме. Мы довольствовались игрой от защиты, но были смелыми. Я думаю, что мы могли и должны были лучше разыгрывать мяч от своей линии обороны и создавать соперникам больше проблем», — приводит слова Женезьо официальный сайт УЕФА. 0

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