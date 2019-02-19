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    «Зенит» и «Фенербахче» рассудят англичане

    Лига Европы Зенит Футбол России Фенербахче Календарь Лиги Европы
    УЕФА назначил арбитров на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче».

    Майкл Оливер
    Майкл Оливер
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    Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

    Судить встречу будет бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером.

    Помогать ему на линиях будут Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Судьи за воротами — Кристофер Кавана и Андре Марринер, резервный арбитр — Иэн Хуссин.

    Отметим, что в 2017 году Оливер уже работал на матче «Зенита» — в 1/16 финала Лиги Европы питерцы на выезде проиграли «Андерлехту» (0:2).

    Напомним, в первом матче «Зенит» уступил «Фенербахче» со счетом 0:1. Ответный матч пройдет 21 февраля. 0

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