Нани продолжит карьеру в MLS

Американский клубобъявил о переходе португальского нападающего лиссабонского «Спортинга»

Нани перешел в клуб MLS на правах свободного агента. Контракт 32-летнего португальца рассчитан до 31 декабря 2021 года.

На счету Нани в нынешнем сезоне 28 матчей за «Спортинг», в которых он забил девять мячей и сделал семь голевых передач.

Ранее нападающий защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсии» и «Лацио». В его активе 24 гола в 112 матчах за сборную Португалии.

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