Отец Неймара: Слухи про «Барселону» — это ложь

, отец нападающего, прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из ПСЖ.

«Есть два человека, которые говорят за Неймара — это Неймар и я. Мы ни разу не говорили о возвращении в "Барселону". Кто-нибудь слышал такие слова из наших уст? Нет.

Конечно, "Барселона" — отличная команда. Мы все там были счастливы. Но слухи о "Барселоне" — просто ложь. Никто не созванивался с представителями каталонского клуба. Эти слухи очень забавные, но нас все это сильно отвлекает.

Будущее и настоящее Неймара связано с Парижем. Конечно, трудно говорить о будущем, поскольку в футболе в любой момент может все измениться, но сейчас он игрок ПСЖ», — сказал Неймар-старший.

«Счастлив ли Неймар в Париже? Да, абсолютно. Его первый сезон в ПСЖ был годом адаптации, получением нового опыта. Он чувствует себя очень хорошо в Париже. Неймар счастлив. Он растет с ПСЖ. Если не считать травм, у него все прекрасно», — добавил отец нападающего.

Напомним, на данный момент Неймар восстанавливается после травмы. 0