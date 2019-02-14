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    Касильяс: Вся борьба еще впереди, хотя пока преимущество у «Ромы»

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    Вратарь «Порту» Икер Касильяс прокомментировал поражение от «Ромы» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Икер Касильяс
    Икер Касильяс
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    «Мы, естественно, не хотели проигрывать. Но я считаю, что это был равный матч.

    Во втором тайме пропустили после быстрой комбинации, к которой оказались не готовы, потом не повезло в эпизоде со вторым голом. Но наш ответный гол был заслуженным и справедливым.

    Вся борьба еще впереди, хотя пока преимущество у "Ромы". У римлян отличные игроки, большая армия болельщиков, поэтому сегодня мы осторожничали.

    Дома у нас должно быть больше опасных моментов», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. . 0

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