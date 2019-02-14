Касильяс: Вся борьба еще впереди, хотя пока преимущество у «Ромы»

Икер Касильяс
uefa.com
«Мы, естественно, не хотели проигрывать. Но я считаю, что это был равный матч.
Во втором тайме пропустили после быстрой комбинации, к которой оказались не готовы, потом не повезло в эпизоде со вторым голом. Но наш ответный гол был заслуженным и справедливым.
Вся борьба еще впереди, хотя пока преимущество у "Ромы". У римлян отличные игроки, большая армия болельщиков, поэтому сегодня мы осторожничали.
Дома у нас должно быть больше опасных моментов», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. . 0