Касильяс: Вся борьба еще впереди, хотя пока преимущество у «Ромы»

Вратарь «Порту»прокомментировал поражение от «Ромы» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Икер Касильяс uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Мы, естественно, не хотели проигрывать. Но я считаю, что это был равный матч.

Во втором тайме пропустили после быстрой комбинации, к которой оказались не готовы, потом не повезло в эпизоде со вторым голом. Но наш ответный гол был заслуженным и справедливым.

Вся борьба еще впереди, хотя пока преимущество у "Ромы". У римлян отличные игроки, большая армия болельщиков, поэтому сегодня мы осторожничали.

Дома у нас должно быть больше опасных моментов», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. . 0