Эрнани: Мак классный игрок и мы должны его поддержать

«Игра хорошей получилась. Если бы нам чуть больше повезло во втором тайме, думаю, достигли бы нужного результата. Тогда и перед домашним матчем оказалось бы намного легче.
Незабитый пенальти? Неприятно, конечно. Но как бы там ни было, Роберт Мак классный игрок. И сейчас мы должны его поддержать, потому что все вместе выходим на поле.
Тем более у "Зенита" есть ответная встреча в Санкт-Петербурге, в ней — все шансы отыграться.
Мне очень нравится находиться в такой атмосфере, на таких стадионах. Но наши болельщики на "Газпром Арене" ничуть не хуже.
Думаю, когда турецкая команда приедет к нам, ее ждет такой же прием, а нас — поддержка», — цитирует Эрнани «Матч ТВ».
Ответная игра между командами пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге. 0