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    Эрнани: Мак классный игрок и мы должны его поддержать

    Зенит Футбол России Лига Европы Фенербахче Календарь Лиги Европы
    Полузащитник «Зенита» Эрнани прокомментировал результат матча с «Фенербахче» (0:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

    Эрнани
    Эрнани
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    «Игра хорошей получилась. Если бы нам чуть больше повезло во втором тайме, думаю, достигли бы нужного результата. Тогда и перед домашним матчем оказалось бы намного легче.

    Незабитый пенальти? Неприятно, конечно. Но как бы там ни было, Роберт Мак классный игрок. И сейчас мы должны его поддержать, потому что все вместе выходим на поле.

    Тем более у "Зенита" есть ответная встреча в Санкт-Петербурге, в ней — все шансы отыграться.

    Мне очень нравится находиться в такой атмосфере, на таких стадионах. Но наши болельщики на "Газпром Арене" ничуть не хуже.

    Думаю, когда турецкая команда приедет к нам, ее ждет такой же прием, а нас — поддержка», — цитирует Эрнани «Матч ТВ».

    Ответная игра между командами пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге. 0

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