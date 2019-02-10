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    «Монако» упустил победу над «Монпелье», Головин получил травму

    Лига 1 Футбол Франции Монако Монпелье Календарь Лиги 1
    В выездном матче 24-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Монпелье» — 2:2.

    «Монако»
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    За «монегасков» отличились Желстон Мартинш (14-я минута) и Радамель Фалькао (82). Голы за хозяев поля забили Гаэтан Лаборде (66) и Анди Делорт (90+1, пен.).

    Российской полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле с первых минут, но получил травму на 63-й минуте и был вынужден покинуть поле.

    «Монпелье» с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Монако» на 18-й строчке — 19 очков.

    В следующем туре «паладины» 17 февраля на выезде сыграют с «Лиллем», а подопечные Леонарду Жардима 16 февраля примут «Нант». 0

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