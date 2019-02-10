«Монако» упустил победу над «Монпелье», Головин получил травму

В выездном матче 24-го тура чемпионата Франциисыграл вничью с— 2:2.

За «монегасков» отличились Желстон Мартинш (14-я минута) и Радамель Фалькао (82). Голы за хозяев поля забили Гаэтан Лаборде (66) и Анди Делорт (90+1, пен.).

Российской полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле с первых минут, но получил травму на 63-й минуте и был вынужден покинуть поле.

«Монпелье» с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Монако» на 18-й строчке — 19 очков.

В следующем туре «паладины» 17 февраля на выезде сыграют с «Лиллем», а подопечные Леонарду Жардима 16 февраля примут «Нант». 0